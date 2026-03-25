Estée Lauder Aktie: Riskante Großfusion ( Finanztrends)

25.03.2026, 2535 Zeichen

Ein neuer Gigant in der Beauty-Branche zeichnet sich ab, allerdings hält sich die Begeisterung an der Börse in Grenzen. Estée Lauder hat offizielle Gespräche über einen Zusammenschluss mit der spanischen Puig-Gruppe bestätigt. Während die Fusion ein Luxus-Imperium im Wert von über 40 Milliarden US-Dollar schaffen würde, rücken die Risiken für die laufende Sanierung des US-Konzerns in den Fokus.

Strategische Chance gegen operative Last

Die geplante Transaktion soll Estée Lauder helfen, die Abhängigkeit von klassischen Hautpflegeprodukten zu verringern und im wachstumsstarken Duftsegment aufzuholen. Analysten von Jefferies betonen, dass Parfüms nach einer Fusion etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes ausmachen könnten. Der Kapitalmarkt reagierte dennoch mit deutlichen Abverkäufen auf die Nachricht. Die Aktie verlor heute über zehn Prozent an Wert und markierte bei 62,20 Euro ein neues 52-Wochen-Tief.

Sanierungsprogramm unter Druck

Ein wesentlicher Grund für die Skepsis der Investoren ist das Timing des Vorhabens. Estée Lauder steckt mitten im umfassenden Umbauprogramm „Beauty Reimagined“. Bis Ende 2026 will das Unternehmen rund 7.000 Stellen streichen, was Kosten von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar verursacht. Marktbeobachter von Barclays und Citigroup äußerten die Sorge, dass eine Großfusion das Management von diesen kritischen internen Stabilisierungsmaßnahmen ablenken könnte.

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Zusätzlich könnten regulatorische Hürden in den USA und der EU den Prozess erschweren. Um die Zustimmung der Wettbewerbshüter zu erhalten, müssten unter Umständen einzelne Marken veräußert werden. Die spanische Puig-Gruppe tritt bei den Verhandlungen aus einer Position der Stärke auf und verwies zuletzt auf einen Rekordumsatz von über fünf Milliarden Euro für das Jahr 2025.

Die Gespräche befinden sich derzeit noch in einem frühen Stadium, eine finale Einigung steht aus. Konkrete Details zum Fortschritt des Stellenabbaus und zur weiteren Integrationsstrategie werden mit der Vorlage der nächsten Quartalszahlen im Mai erwartet.

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(25.03.2026)

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