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Gold Runner Aktie: Kapital-Boost gelungen ( Finanztrends)

25.03.2026, 2277 Zeichen

Gold Runner Exploration reagiert auf das hohe Interesse der Anleger und stockt seine jüngste Finanzierungsrunde kräftig auf. Statt der ursprünglich geplanten 1,5 Millionen Dollar fließen dem Unternehmen nun bis zu 3,1 Millionen Dollar zu. Dieses frische Kapital soll die Bohrprogramme im geschichtsträchtigen Golden Triangle in British Columbia vorantreiben.

Starke Nachfrage ermöglicht Verdopplung

Die Nachfrage nach den neuen Anteilen überstieg die Erwartungen deutlich. Die Verdopplung des Volumens ist die direkte Folge. Die Finanzierung erfolgt über spezielle „Flow-Through“-Einheiten zu einem Preis von 1,45 Dollar. Diese Instrumente sind im kanadischen Bergbausektor verbreitet, da sie steuerliche Anreize für Investoren bieten und zweckgebunden in die Exploration fließen müssen.

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Projekt „Golden Girl“. Gelegen in einer der mineralreichsten Regionen Kanadas, soll das Areal nun intensiver untersucht werden. Gold Runner hat sich dazu verpflichtet, die entsprechenden Explorationsausgaben bis Ende 2026 abzuschließen. Marktbeobachter werten das gestiegene Volumen als Signal für das Vertrauen der Investoren in das Potenzial der Liegenschaften.

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Markt reagiert mit Kursplus

Die Börse quittierte die Nachricht mit deutlichen Gewinnen: Die Aktie legte heute um mehr als 14 % zu und notiert aktuell bei 0,63 Euro. Damit setzt der Titel seinen starken Trend seit Jahresbeginn fort, der Anlegern bisher ein Plus von rund 90 % bescherte.

Die zusätzlichen Mittel sichern die Finanzierung der Bohrprogramme bis Ende 2026. Damit ist der Weg frei für die geplante Explorationskampagne auf der Golden-Girl-Liegenschaft, um das dortige Edelmetallvorkommen genauer zu definieren.

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    Autor: Finanztrends

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