Nasdaq 100: Geopolitik bremst Tech-Erholung ( Finanztrends)

25.03.2026, 3162 Zeichen

Irans Dementi direkter Verhandlungen mit Washington hat am Dienstag die frühe Aufbruchstimmung an den Märkten zunichte gemacht. Während der S&P 500 und der Dow Jones zulegen konnten, schloss der Nasdaq 100 als einziger der großen US-Indizes im Minus — ein Zeichen dafür, dass wachstumsorientierte Tech-Werte besonders empfindlich auf geopolitische Unsicherheiten reagieren.

Warum Tech hinter dem Markt zurückblieb

Der Index verlor am Dienstag 175 Punkte auf 24.013 Punkte. Ausschlaggebend waren zwei Faktoren, die sich gegenseitig verstärkten: Teherans klare Ablehnung direkter Gespräche mit den USA enttäuschte Anleger, die nach Trumps Aussagen über laufende Verhandlungen auf eine geopolitische Entspannung gesetzt hatten. Gleichzeitig meldete das Bureau of Labor Statistics für Februar einen Anstieg der Importpreise um 1,3 Prozent — der größte monatliche Zuwachs seit fast vier Jahren. Für zinssensitive Wachstumsaktien ist das ein doppelter Gegenwind.

Hinzu kommt, dass die technischen Indikatoren weiterhin ein klares Verkaufssignal liefern. Der Index notiert deutlich unterhalb der strukturell wichtigen 25.000-Punkte-Marke, die als Voraussetzung für eine Trendwende gilt. Der Bereich um 23.900 Punkte hielt zwar als Unterstützung, steht aber unter Druck.

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Oracle und Paychex als Lichtblicke

Auf Einzeltitelebene gab es durchaus positive Impulse. Oracle legte rund 9 Prozent zu, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertraf. Der Cloud-Umsatz wuchs um 44 Prozent, die KI-Infrastruktursparte sogar um 243 Prozent im Jahresvergleich. Paychex stieg im vorbörslichen Handel um etwa 4 Prozent, nachdem auch dort Gewinn und Umsatz über den Analystenprognosen lagen und der Jahresausblick bestätigt wurde.

Alternative Asset Manager wie Apollo, Ares und KKR erholten sich nach einem heftigen Vortagesabsturz — Ares war zuvor um 6,2 Prozent gefallen, Apollo um 4,1 Prozent. Die Teilerholung stabilisierte den Index, reichte aber nicht für ein positives Tagesresultat.

Ausblick auf den weiteren Handelsverlauf

Mit einem Gap-up-Eröffnung bei 24.236 Punkten startete der Nasdaq 100 am heutigen Mittwoch fester in den Handel, gestützt von Berichten über einen möglichen einmonatigen Waffenstillstandsmechanismus zwischen den USA und dem Iran. Die entscheidende Marke für die nächsten Sitzungen liegt bei 24.400 Punkten. Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber würde den Weg in die Widerstandszone bei 24.600 bis 24.800 Punkten öffnen. Gelingt das nicht, rückt das Tief vom Dienstag bei 23.927 Punkten wieder in den Fokus — und darunter wäre weiteres Abwärtspotenzial bis 23.200 Punkte möglich.

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(25.03.2026)

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