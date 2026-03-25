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Netflix Aktie: Analysten werden bullisher ( Finanztrends)

25.03.2026, 2794 Zeichen

Netflix präsentiert sich derzeit in robuster Verfassung. Gleich mehrere Banken haben ihre Einschätzung zuletzt angehoben — und die Wachstumsstory dahinter ist konkreter als bei vielen Wettbewerbern.

Breite Rückendeckung von der Wall Street

Erste Group stufte die Aktie am Montag auf „Buy" hoch und begründete dies mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum, das die Konkurrenz übertrifft. Citi nahm die Coverage am 18. März ebenfalls mit „Buy" auf, setzte ein Kursziel von 115 Dollar und verwies auf mögliche Margenausweitung sowie erwartete Preiserhöhungen im US-Abonnement im vierten Quartal 2026. Insgesamt empfehlen aktuell 74 Prozent der befragten Analysten die Aktie mit „Buy" oder „Strong Buy". Der Konsens beim 12-Monats-Kursziel liegt zwischen 114 und 116 Dollar, einzelne Schätzungen reichen bis 150 Dollar.

Werbung als zweites Standbein

Das Werbegeschäft entwickelt sich zum handfesten Wachstumstreiber. 2025 erzielte Netflix über 1,5 Milliarden Dollar Werbeerlöse — bis Ende 2026 soll sich dieser Betrag auf rund 3 Milliarden Dollar verdoppeln. Rückenwind kommt vom werbefinanzierten Abonnementtier, das dazu beigetragen hat, die Marke von 325 Millionen zahlenden Mitgliedern zum Jahresende 2025 zu überschreiten.

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Disziplinierter Kapitaleinsatz

Ende Februar 2026 zog sich Netflix aus den Verhandlungen um Teile von Warner Bros. Discovery zurück. Ursprünglich hatte das Unternehmen einer Übernahme für rund 82,7 Milliarden Dollar zugestimmt. Als Paramount Skydance ein Gegenangebot für das gesamte Unternehmen zu 31 Dollar je Aktie — umgerechnet rund 110 Milliarden Dollar — vorlegte, verzichteten die Co-CEOs auf ein Gegengebot. Die Begründung: Der Deal sei zu diesem Preis „nicht mehr finanziell attraktiv". Unmittelbar danach kündigte Netflix die Wiederaufnahme seines Aktienrückkaufprogramms an.

Ausblick auf 2026

Für das Gesamtjahr 2026 peilt Netflix einen Umsatz zwischen 50,7 und 51,7 Milliarden Dollar an, was einem Wachstum von 12 bis 14 Prozent entspricht. Die angestrebte operative Marge liegt bei 31,5 Prozent — trotz geplanter Erhöhung der Contentausgaben um rund 10 Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar. Die nächste wichtige Orientierung liefern die Q1-Zahlen im April: Netflix selbst erwartet für das erste Quartal einen Umsatz von 12,16 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,76 Dollar.

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