» Börsepeople im Podcast S25/03: Gerald Reischl

20.05.2026, 2026 Zeichen

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Gerald Reischl ist als Vice President Corporate Communications für die weltweite Unternehmenskommunikation der AT&S verantwortlich. AT&S ist an der Wiener Börse seit eineinhalb Jahren in einer eigenen Liga unterwegs, dies im positivsten Sinne in puncto Performance und Anstieg Handelsvolumen, aber darum geht es heute weniger. Wir reden über Geralds Start als Journalist, über den Semmering-Basistunnel, die Lauda Air, die Presse, den Kurier. Gerald hat 16 Fachbücher verfasst, war im Grunde immer seiner Zeit voraus, was Technologien betrifft und hat über spannende Learnings aus dieser Zeit zu berichten. Und dann reden wir natürlich über AT&S, Gerald ist seit 2019 nach (s)einem Seitenwechsel mit-zuständig für die rasante Entwicklung des Unternehmens in Österreich, China, Indien, Malaysia, hat auch vor Ort in Leoben durchaus einen Footprint hinterlassen. Diese Folge ist Auftakt einer AT&S Trilogie.



https://ats.net

https://www.amazon.de/s?k=gerald+reischl&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2ZXRDHIFYQEIL



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

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(20.05.2026)

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Wiener Börse Party #1159: ATX fester, AT&S schon wieder die Nr.1, dies vor dem morgigen Wiener Börse Preis

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1. https://open.spotify.com/episode/7wfYCXtAzmgXKFm41GMj2t Börsepeople im Podcast S25/03: Gerald Reischl - Gerald Reischl ist als Vice President Corporate Communications für die weltweite Unternehmenskommunikation der AT&S verantwortlich. AT&S ist an der Wiener Börse seit eineinhalb Jahren in einer eigenen Liga unterwegs, dies im positivsten Sinne in puncto Performance und Anstieg Handelsvolumen, aber darum geht es heuer weniger. Wir reden über Geralds Start als Journalist, über den Semmering-Basistunnel, die Lauda Air, die Presse, den Kurier. Gerald hat 16 Fachbücher verfasst, war im Grunde immer seiner Zeit voraus, was Technologien betrifft und hat über spannende Learnings aus dieser Zeit zu berichten. Und dann reden wir natürlich über AT&S, Gerald ist seit 2019 nach (s)einem Seitenwechsel mit-zuständig für die rasante Entwicklung des Unternehmens in Österreich, China, Indien, Malaysia, hat auch vor Ort in Leoben durchaus einen Footprint hinterlassen. Diese Folge ist Auftakt einer AT&S Trilogie.



https://ats.net

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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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