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Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)

25.03.2026, 3427 Zeichen

Der Patentschutz für den Kassenschlager Semaglutid ist in Indien gefallen, was eine Flut an billigen Nachahmerprodukten auslöst. Während die Preise für Abnehmspritzen in dem regionalen Markt massiv unter Druck geraten, steuert der dänische Pharmakonzern mit neuen Studiendaten gegen. Eine aktuelle Großuntersuchung liefert dabei ein gewichtiges Verkaufsargument: Wer die Medikamente absetzt, verliert rasant seinen Herz-Kreislauf-Schutz.

Der Preisverfall in Indien

Seit diesem Monat drängen in Indien über 40 lokale Hersteller mit generischen Versionen von Semaglutid auf den Markt. Die Folgen für die Preisgestaltung sind enorm. Statt der üblichen 200 US-Dollar pro Monat kosten die Alternativen nur noch zwischen 13 und 44 US-Dollar. Das Management betrachtet solche Patentabläufe als normalen Teil des Produktlebenszyklus und will sich nun verstärkt über innovative Verabreichungsformen von der günstigen Konkurrenz abheben.

Neue Wirkstoffe sollen es richten

Um die eigene Marktposition zu verteidigen, treibt das Unternehmen die nächste Generation von Präparaten voran. Ein wichtiger Meilenstein gelang kürzlich mit der FDA-Zulassung für die hochdosierte Version Wegovy HD. Klinische Daten belegen hier einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 20,7 Prozent. Parallel startete am Montag eine Phase-1-Studie für den oralen Kandidaten LX9851, für den der Lizenzpartner Lexicon eine Meilensteinzahlung von 10 Millionen US-Dollar erhielt. Auch im Diabetes-Segment gibt es Fortschritte: Ein Dreifach-Agonist zeigte in einer chinesischen Phase-2-Studie vielversprechende Reduktionen bei Blutzucker und Gewicht.

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Dividende als Trostpflaster

Diese fundamentalen Aussichten treffen auf eine Aktie, die an der Börse zuletzt schwer gelitten hat. Nach dem jüngsten Kursrutsch auf 31,93 Euro notiert das Papier mehr als 50 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres und sucht nahe dem 52-Wochen-Tief nach einem Boden. Auch institutionelle Investoren justieren ihre Portfolios: So reduzierte Davenport & Co seine Position im letzten Quartal um 16,5 Prozent auf rund 2,2 Millionen Aktien. Als Ausgleich für die Kursverluste dient die aktuelle Dividendenrendite von 4,92 Prozent. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 8. April 2026, der Ex-Dividenden-Tag fällt auf den 30. März.

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    Autor: Finanztrends

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