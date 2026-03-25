SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Red Cat Aktie: Analysten heben Ziele an ( Finanztrends)

25.03.2026, 2515 Zeichen

Red Cat hat zuletzt mit starken Quartalszahlen und einer massiven Kapazitätserweiterung auf sich aufmerksam gemacht. Mehrere Investmentbanken haben daraufhin ihre Kursziele nach oben korrigiert — und der Markt reagierte prompt.

Wachstum als zentrales Argument

Der Quartalsumsatz stieg um 161 Prozent auf 26,24 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von rund 24,5 Millionen Dollar deutlich. Der Verlust je Aktie fiel mit 0,17 Dollar zwar etwas höher aus als die erwarteten 0,14 Dollar — für den Markt spielte das jedoch eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund stehen Wachstumsdynamik und neue Aufträge, insbesondere für das Black-Widow-Drohnensystem aus der Asien-Pazifik-Region.

Needham & Co. und Ladenburg Thalmann vergaben jeweils ein Kursziel von 20 Dollar bei „Buy"-Rating. Northland Capital Markets geht noch weiter und setzt die Messlatte bei 22 Dollar.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Red Cat?

Institutionelle Nachfrage trifft auf hohe Short-Quote

Das institutionelle Interesse hat sich im vierten Quartal 2025 mehr als verdreifacht — professionelle Käufe stiegen um über 200 Prozent, der institutionelle Anteil liegt nun bei rund 38 Prozent. Gleichzeitig sind etwa 20,8 Prozent des Streubesitzes leerverkauft, was die Kursschwankungen der vergangenen Wochen miterklärt.

Die Produktionskapazitäten wurden auf 254.000 Quadratfuß ausgebaut — ein Plus von 520 Prozent. Finanziell steht das Unternehmen dabei auf deutlich solidererem Fundament als noch vor einem Jahr: Die Liquiditätsreserven stiegen von 9,2 Millionen auf 167,9 Millionen Dollar.

Ausblick für 2026

Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Management die obere Hälfte der Analystenspanne von 100 bis 170 Millionen Dollar an. Interne Projektionen beziffern den möglichen Umsatz auf 143,1 Millionen Dollar — was einem Anstieg von 251 Prozent gegenüber 2025 entspräche. Ob diese Prognose hält, wird maßgeblich davon abhängen, wie zügig die erweiterten Produktionskapazitäten ausgelastet werden können und ob die Partnerschaft mit AeroVironment weitere Aufträge im taktischen Drohnenmarkt generiert.

Anzeige

Red Cat-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Red Cat-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Red Cat-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Red Cat-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Red Cat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner

REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    Featured Partner Video

    Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

    Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Finanztrends

    25.03.2026, 2515 Zeichen

    Red Cat hat zuletzt mit starken Quartalszahlen und einer massiven Kapazitätserweiterung auf sich aufmerksam gemacht. Mehrere Investmentbanken haben daraufhin ihre Kursziele nach oben korrigiert — und der Markt reagierte prompt.

    Wachstum als zentrales Argument

    Der Quartalsumsatz stieg um 161 Prozent auf 26,24 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von rund 24,5 Millionen Dollar deutlich. Der Verlust je Aktie fiel mit 0,17 Dollar zwar etwas höher aus als die erwarteten 0,14 Dollar — für den Markt spielte das jedoch eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund stehen Wachstumsdynamik und neue Aufträge, insbesondere für das Black-Widow-Drohnensystem aus der Asien-Pazifik-Region.

    Needham & Co. und Ladenburg Thalmann vergaben jeweils ein Kursziel von 20 Dollar bei „Buy"-Rating. Northland Capital Markets geht noch weiter und setzt die Messlatte bei 22 Dollar.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Red Cat?

    Institutionelle Nachfrage trifft auf hohe Short-Quote

    Das institutionelle Interesse hat sich im vierten Quartal 2025 mehr als verdreifacht — professionelle Käufe stiegen um über 200 Prozent, der institutionelle Anteil liegt nun bei rund 38 Prozent. Gleichzeitig sind etwa 20,8 Prozent des Streubesitzes leerverkauft, was die Kursschwankungen der vergangenen Wochen miterklärt.

    Die Produktionskapazitäten wurden auf 254.000 Quadratfuß ausgebaut — ein Plus von 520 Prozent. Finanziell steht das Unternehmen dabei auf deutlich solidererem Fundament als noch vor einem Jahr: Die Liquiditätsreserven stiegen von 9,2 Millionen auf 167,9 Millionen Dollar.

    Ausblick für 2026

    Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Management die obere Hälfte der Analystenspanne von 100 bis 170 Millionen Dollar an. Interne Projektionen beziffern den möglichen Umsatz auf 143,1 Millionen Dollar — was einem Anstieg von 251 Prozent gegenüber 2025 entspräche. Ob diese Prognose hält, wird maßgeblich davon abhängen, wie zügig die erweiterten Produktionskapazitäten ausgelastet werden können und ob die Partnerschaft mit AeroVironment weitere Aufträge im taktischen Drohnenmarkt generiert.

    Anzeige

    Red Cat-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Red Cat-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

    Die neusten Red Cat-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Red Cat-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Red Cat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (25.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

    Random Partner

    REPLOID Group AG
    Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

    » Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

    » Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

    » Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

    » Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

    » Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

    » Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

    » Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

    » ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
    Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
    BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      Featured Partner Video

      Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

      Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

      Books josefchladek.com

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de