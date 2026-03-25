Siemens Energy Aktie: Auftragsflut dank KI ( Finanztrends)

25.03.2026, 2790 Zeichen

Der Ausbau von Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz verlangt nach massiver Netzinfrastruktur. Genau hier positioniert sich Siemens Energy derzeit als entscheidender Profiteur. Ein prall gefülltes Auftragsbuch und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm sorgen aktuell für spürbaren Rückenwind an der Börse.

Zu Wochenbeginn bewies das Papier bemerkenswerte Stärke. Nach anfänglichen Verlusten drehte der Kurs am Montag kräftig ins Plus. Marktbeobachter werten diese Resilienz als positives Signal. So bestätigte RBC Capital Markets kürzlich die Einstufung „Outperform“ und sieht das Kursziel bei 185 Euro. Das Vertrauen der Analysten fußt auf der strategischen Ausrichtung des Energietechnikkonzerns im Rahmen der globalen Energiewende.

Milliarden für den Netzausbau

Operativ läuft das Geschäft derzeit auf Hochtouren. Der Auftragseingang erreichte im letzten Quartal einen Wert von 17,6 Milliarden Euro. Besonders die Sparte Grid Technologies verzeichnet massive Zuwächse. Treiber dieser Entwicklung ist der rasante Ausbau von Rechenzentren, primär in den USA. Um diese Nachfrage zu bedienen, investiert das Unternehmen bis 2028 rund 2,3 Milliarden US-Dollar in neue Fertigungskapazitäten für Transformatoren und Schaltanlagen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siemens Energy ?

Zusätzlich stützt das Management den Kurs aktiv. Ein bis September laufendes Rückkaufprogramm über zwei Milliarden Euro saugt kontinuierlich eigene Anteile aus dem Markt und sorgt für eine stetige Grundnachfrage.

Charttechnik signalisiert Konsolidierungsbedarf

Trotz der fundamentalen Stärke weisen einige Indikatoren auf eine mögliche Verschnaufpause hin. Mit einem RSI von 85,2 gilt der Titel kurzfristig als überkauft. Nach einem beeindruckenden Wertzuwachs von rund 156 Prozent auf Jahressicht notierte die Aktie am Dienstag zum Handelsschluss bei 152,55 Euro. Damit bewegt sich der Kurs zwar punktgenau auf der wichtigen 50-Tage-Linie (151,97 Euro), Gewinnmitnahmen wären nach der jüngsten Hausse jedoch eine normale Marktreaktion.

Mit einem Rekordauftragsbestand von 146 Milliarden Euro im Rücken verfügt Siemens Energy über eine außergewöhnlich hohe Planungssicherheit. Da sich zudem die krisengeplagte Windkrafttochter Gamesa operativ der Gewinnschwelle nähert, löst sich der letzte große Bremsklotz der Konzernbilanz schrittweise auf.

Anzeige

Siemens Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Energy-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner Porr

Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...