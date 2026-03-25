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Siemens Energy Aktie: Auftragsflut dank KI ( Finanztrends)

25.03.2026, 2790 Zeichen

Der Ausbau von Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz verlangt nach massiver Netzinfrastruktur. Genau hier positioniert sich Siemens Energy derzeit als entscheidender Profiteur. Ein prall gefülltes Auftragsbuch und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm sorgen aktuell für spürbaren Rückenwind an der Börse.

Zu Wochenbeginn bewies das Papier bemerkenswerte Stärke. Nach anfänglichen Verlusten drehte der Kurs am Montag kräftig ins Plus. Marktbeobachter werten diese Resilienz als positives Signal. So bestätigte RBC Capital Markets kürzlich die Einstufung „Outperform“ und sieht das Kursziel bei 185 Euro. Das Vertrauen der Analysten fußt auf der strategischen Ausrichtung des Energietechnikkonzerns im Rahmen der globalen Energiewende.

Milliarden für den Netzausbau

Operativ läuft das Geschäft derzeit auf Hochtouren. Der Auftragseingang erreichte im letzten Quartal einen Wert von 17,6 Milliarden Euro. Besonders die Sparte Grid Technologies verzeichnet massive Zuwächse. Treiber dieser Entwicklung ist der rasante Ausbau von Rechenzentren, primär in den USA. Um diese Nachfrage zu bedienen, investiert das Unternehmen bis 2028 rund 2,3 Milliarden US-Dollar in neue Fertigungskapazitäten für Transformatoren und Schaltanlagen.

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Charttechnik signalisiert Konsolidierungsbedarf

Trotz der fundamentalen Stärke weisen einige Indikatoren auf eine mögliche Verschnaufpause hin. Mit einem RSI von 85,2 gilt der Titel kurzfristig als überkauft. Nach einem beeindruckenden Wertzuwachs von rund 156 Prozent auf Jahressicht notierte die Aktie am Dienstag zum Handelsschluss bei 152,55 Euro. Damit bewegt sich der Kurs zwar punktgenau auf der wichtigen 50-Tage-Linie (151,97 Euro), Gewinnmitnahmen wären nach der jüngsten Hausse jedoch eine normale Marktreaktion.

Mit einem Rekordauftragsbestand von 146 Milliarden Euro im Rücken verfügt Siemens Energy über eine außergewöhnlich hohe Planungssicherheit. Da sich zudem die krisengeplagte Windkrafttochter Gamesa operativ der Gewinnschwelle nähert, löst sich der letzte große Bremsklotz der Konzernbilanz schrittweise auf.

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    Autor: Finanztrends

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