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ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei Bajaj und Polytec (Podcast)

03.06.2026, 895 Zeichen
In der Episode 1169 der Wiener Börse Party liefert Host Christian Drastil einen kompakten Überblick über die Marktlage zur Wochenmitte – mit leichten Kursverlusten am ATX, aber einer bemerkenswerten Nachrichtendichte bei österreichischen Einzelwerten. Börse als Modethema – ATX nur knapp im Minus Der österreichische Leitindex ATX notierte am Mittwochmittag bei 6.130 Punkten, was einem leichten Minus von 0,16 Prozent entsprach. Bemerkenswert ist dabei der Kontext: Der Index bewegt sich weiterhin knapp unter seinen Allzeithoch-Kursen, was Drastil zu der Einordnung veranlasst, die Börse sei derzeit ein „Modethema". An der Spitze der Gewinnerliste stand der Verbund mit einem Plus von 1,9 Prozent, gefolgt von AT&S mit einem Kursanstieg von 1,1 Prozent – die Aktie notierte bereits über der Marke von 150 Euro....

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(03.06.2026)

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