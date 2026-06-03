ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei Bajaj und Polytec (Podcast)
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03.06.2026, 895 Zeichen
In der Episode 1169 der Wiener Börse Party liefert Host Christian Drastil einen kompakten Überblick über die Marktlage zur Wochenmitte – mit leichten Kursverlusten am ATX, aber einer bemerkenswerten Nachrichtendichte bei österreichischen Einzelwerten. Börse als Modethema – ATX nur knapp im Minus Der österreichische Leitindex ATX notierte am Mittwochmittag bei 6.130 Punkten, was einem leichten Minus von 0,16 Prozent entsprach. Bemerkenswert ist dabei der Kontext: Der Index bewegt sich weiterhin knapp unter seinen Allzeithoch-Kursen, was Drastil zu der Einordnung veranlasst, die Börse sei derzeit ein „Modethema". An der Spitze der Gewinnerliste stand der Verbund mit einem Plus von 1,9 Prozent, gefolgt von AT&S mit einem Kursanstieg von 1,1 Prozent – die Aktie notierte bereits über der Marke von 150 Euro....
Weiterlesen: ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei Bajaj und Polytec
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