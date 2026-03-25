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The Trade Desk Aktie: Neutralität in Frage ( Finanztrends)

25.03.2026, 3223 Zeichen

Ein Audit-Bericht erschüttert das Fundament, auf dem The Trade Desk seinen Ruf aufgebaut hat: die vermeintliche Unabhängigkeit und Transparenz als Demand-Side-Plattform. Publicis Groupe, einer der weltgrößten Werbekonzerne, hat seinen Klienten empfohlen, die Plattform vorerst nicht mehr zu nutzen — mit spürbaren Folgen für den Kurs.

Audit-Streit trifft einen wunden Punkt

Auslöser der Turbulenzen ist ein Drittparteien-Audit des Unternehmens FirmDecisions im Auftrag von Publicis. Die Prüfer werfen The Trade Desk vor, gegen vereinbarte Vertragsbedingungen verstoßen zu haben — konkret: fehlerhafte Gebührenabrechnung und nicht autorisierte Opt-ins von Kunden in kostenpflichtige Plattformfunktionen.

The Trade Desk weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet den Konflikt als vertragliche Meinungsverschiedenheit, die auf datenschutzbezogene Praktiken zurückzuführen sei. Für Anleger ist das dennoch ein Problem: Agenturnetzwerke wie Publicis machten laut Schätzungen rund 30 Prozent des Bruttowerbebudgets auf der Plattform im Jahr 2025 aus. Ein anhaltender Bruch mit großen Holding-Gesellschaften wäre operativ schmerzhaft.

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Morningstar streicht den Burggraben

Die Konsequenzen auf Analysten-Seite ließen nicht lange auf sich warten. Morningstar entzog The Trade Desk seine bisherige „Narrow Moat"-Bewertung vollständig und stufte den wirtschaftlichen Burggraben auf „None" herab. Begründung: Die Transparenzstreitigkeiten gefährden genau jene Unabhängigkeit, die das Unternehmen von Wettbewerbern unterschied. Das faire Kursziel senkte Morningstar von 33 auf 29 US-Dollar.

Hinzu kommt ein ohnehin schwieriges Wachstumsumfeld. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 lag bei rund 2,9 Milliarden US-Dollar — ein Plus von 18 Prozent, aber deutlich langsamer als die 26 Prozent des Vorjahres. Für das erste Quartal 2026 erwartet das Unternehmen mindestens 678 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von rund 10 Prozent entspräche. Das verfehlt die Konsenserwartungen von 688 Millionen US-Dollar und impliziert einen Rückgang des bereinigten EBITDA um etwa 6 Prozent.

CEO kauft, OpenAI wartet

CEO Jeff Green setzte Anfang März 2026 ein Zeichen: Er erwarb rund 6,1 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 23,49 und 25,08 US-Dollar — ein klares Bekenntnis zur eigenen Plattform in turbulenten Zeiten.

Als möglicher Wachstumstreiber kursieren Berichte über Gespräche mit OpenAI zur Vermarktung von Werbeflächen rund um ChatGPT. Analysten bleiben jedoch skeptisch, ob eine solche Partnerschaft dauerhaft tragen würde — oder ob OpenAI mittelfristig eigene Ad-Tech-Kapazitäten aufbauen könnte. Klarheit dürfte der Quartalsbericht am 14. Mai 2026 bringen, wenn The Trade Desk erstmals Zahlen für das erste Quartal vorlegt.

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(25.03.2026)

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Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

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    Autor: Finanztrends

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