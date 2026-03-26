ATX-Trends: Andritz, AT&S, Uniqa, VIG, Verbund ...

26.03.2026, 1969 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Wiener Börse hat sich gestern Mittwoch mit deutlichen Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX ging mit einem Plus von 2,58 Prozent auf 5.404,63 Punkte aus dem Tag. Mit der Hoffnung auf Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Krieges legten die Aktienkurse europaweit klar aufwärts. Die internationalen Finanzmärkte werden weiterhin von den Schlagzeilen zum Nahost-Krieg stark beeinflusst. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen Plan mit 15 Punkten zur Beendigung des Iran-Krieges unterbreitet. Irans Militärführung hatte jedoch Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Kriegs zurückgewiesen und scharf gegen die US-Regierung ausgeteilt. Am österreichischen Aktienmarkt rückte FACC den endgültigen Jahreszahlen von 2025 in den Fokus. Die Aktie des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers verlor 0,2 Prozent. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von der wachsenden Luftfahrtbranche profitiert. Analysten schrieben von starken Ergebnissen und lobten vor allem die Entwicklung der Nettoverschuldung. Eine Kursrally gab es im Technologiebereich bei AT&S zu sehen. Die Aktien des Leiterplattenherstellers legten um mehr als elf Prozent zu. Europaweit gehörten die Techwerte zu den stärksten Sektoren. Hinter AT&S gewannen Lenzing sechs Prozent an Wert. Frequentis gewannen 5,4 Prozent. Stark entwickelten sich auch die Aktien der Versicherer: Die Papiere von Uniqa legten um 3,7 Prozent und die von VIG um 3,8 Prozent zu. Die Titel des Anlagenbauers Andritz zogen um 4,0 Prozent an. Die schwergewichteten österreichischen Banken legten ebenfalls klar zu: Bawag verteuerten sich um 2,7 Prozent, Erste Group gewannen 3,7 Prozent, die Raiffeisen Bank International drei Prozent. Die Anteilsscheine des Versorgers Verbund traten bei 64,35 Euro auf der Stelle. Analysten hatten ihre Verkaufsempfehlung "Sell" bestätigt und ihr Kursziel bei 55,00 Euro belassen."

(26.03.2026)

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Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon

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Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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