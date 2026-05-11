Börsegeschichte 11.5.: BWT, UIAG, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

11.05.2026, 630 Zeichen

IPOs:

11.05.1992: BWT: BWT mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,38 Mrd. ATS.

11.05.1992: Unternehmens Invest: Unternehmens Invest mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,23 Mrd. CAD.



Abs. High/Low:

11.05.2006: High - Uniqa: 28.572 Euro

Bisher gab es an einem 11. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.05. beträgt -0,05%. Der beste 11.05. fand im Jahr 2022 mit 1,79% statt, der schlechteste 11.05. im Jahr 2009 mit -2,47%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)

(11.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute schon das dritte 35-Jahre-Jubiläum für den ATX

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1. mind the #gabb





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