SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 11.5.: BWT, UIAG, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

11.05.2026, 630 Zeichen

IPOs:
11.05.1992: BWT: BWT mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,38 Mrd. ATS.
11.05.1992: Unternehmens Invest: Unternehmens Invest mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,23 Mrd. CAD.

Abs. High/Low:
11.05.2006: High - Uniqa: 28.572 Euro

Bisher gab es an einem 11. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.05. beträgt -0,05%. Der beste 11.05. fand im Jahr 2022 mit 1,79% statt, der schlechteste 11.05. im Jahr 2009 mit -2,47%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)


(11.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute schon das dritte 35-Jahre-Jubiläum für den ATX




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM.

Random Partner

Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...

» Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...

» Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...

» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)

» PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Bajaj Mobility, AT&S und Frequent...

» ATX-Trends: Agrana, FACC, Frequentis ...

» Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
AT&S produziert geätzte Wellenleiter-Antennenschichten für schwedische Gapwaves
Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 0,64 Prozent zu
(Christian Drastil)
Austriacard - Übernahmeangebot zu 10,0 Euro
Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: OMV(2), Porr(1), Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(2), Frequentis(2), Flughafen Wien(2), AT&S(1), Strabag(1), Österreichische Post(1), FACC(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(1), Fabasoft(1), RBI(1), Polytec Group(1)
    Star der Stunde: Wienerberger 2.63%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.2%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: voestalpine 1.6%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.02%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), CPI Europe AG(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1), Kontron(1), RBI(1)
    BSN MA-Event Lenzing
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sinja Kraus punktet und hier ein Song mit dem neuen ÖTV-Vizepräs. Klemens Eiter am Mic

    Woche 16 brachte einen neuen 2026er-Rekord im Platzziffer-Ranking von mumak.me, die win2day-Spielerin der Woche ist Sinja Kraus, die es ins Finale des WTA-125-Turniers in Oeiras (Portugal) schafft...

    Books josefchladek.com

    Ryuji Miyamoto
    Kobe 1995 After the Earthquake
    1995
    Telescope

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Pierre Bost
    Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
    1927
    Librairie des arts Décoratifs

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Stephen Gill
    The Pillar
    2019
    Nobody



    Autor: Börse Geschichte

    11.05.2026, 630 Zeichen

    IPOs:
    11.05.1992: BWT: BWT mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,38 Mrd. ATS.
    11.05.1992: Unternehmens Invest: Unternehmens Invest mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,23 Mrd. CAD.

    Abs. High/Low:
    11.05.2006: High - Uniqa: 28.572 Euro

    Bisher gab es an einem 11. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.05. beträgt -0,05%. Der beste 11.05. fand im Jahr 2022 mit 1,79% statt, der schlechteste 11.05. im Jahr 2009 mit -2,47%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.05. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)


    (11.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute schon das dritte 35-Jahre-Jubiläum für den ATX




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM.

    Random Partner

    Raiffeisen Zertifikate
    Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...

    » Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...

    » Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...

    » Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)

    » PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Bajaj Mobility, AT&S und Frequent...

    » ATX-Trends: Agrana, FACC, Frequentis ...

    » Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    AT&S produziert geätzte Wellenleiter-Antennenschichten für schwedische Gapwaves
    Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 0,64 Prozent zu
    (Christian Drastil)
    Austriacard - Übernahmeangebot zu 10,0 Euro
    Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: OMV(2), Porr(1), Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(2), Frequentis(2), Flughafen Wien(2), AT&S(1), Strabag(1), Österreichische Post(1), FACC(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(1), Fabasoft(1), RBI(1), Polytec Group(1)
      Star der Stunde: Wienerberger 2.63%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.2%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: voestalpine 1.6%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.02%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), CPI Europe AG(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1), Kontron(1), RBI(1)
      BSN MA-Event Lenzing
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sinja Kraus punktet und hier ein Song mit dem neuen ÖTV-Vizepräs. Klemens Eiter am Mic

      Woche 16 brachte einen neuen 2026er-Rekord im Platzziffer-Ranking von mumak.me, die win2day-Spielerin der Woche ist Sinja Kraus, die es ins Finale des WTA-125-Turniers in Oeiras (Portugal) schafft...

      Books josefchladek.com

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Pierre Bost
      Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
      1927
      Librairie des arts Décoratifs

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de