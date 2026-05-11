Österreich-Depots: Verbund weiter zugekauft, höchstes Gewicht seit langer Zeit (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
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11.05.2026, 1136 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.31% vs. last #gabb, +6.12% ytd, +127.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 151.213 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 362 liegt (von mehr als 30.000). Ich habe heute den Verbund nochmal erhöht und es ist nun das höchste Gewicht, das ich bei einem Einzeltitel in den vergangenen fünf Jahren gehabt habe.
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)
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