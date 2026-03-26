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Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

26.03.2026, 3364 Zeichen

Eine Langzeitstudie mit fast 11.000 Senioren zeigt: Wer regelmäßig selbst kocht, schützt sein Gedächtnis. Besonders Anfänger profitieren enorm von der kulinarischen Aktivität.

Das Fachmagazin Journal of Epidemiology & Community Health veröffentlichte diese Woche bahnbrechende Ergebnisse. Senioren über 65, die mindestens einmal pro Woche kochen, erkranken zu 30 Prozent seltener an Demenz. Bei Männern sinkt das Risiko um 23, bei Frauen um 27 Prozent.

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Der verblüffende Anfänger-Bonus

Die größte Schutzwirkung entfaltet das Kochen bei Ungeübten. In der Gruppe mit geringen Kochkenntnissen sank das Demenzrisiko um fast 70 Prozent. Warum? Für Anfänger ist jeder Schritt eine neue, komplexe Denkaufgabe.

Erfahrene Köfe handeln oft automatisch. Novizen müssen dagegen Rezepte lesen, Zutaten abwiegen und Garzeiten koordinieren. Diese geistige Anstrengung stärkt die kognitive Reserve und fördert neue neuronale Verknüpfungen. Kochen wird so zum effektiven Gehirntraining.

Mehr als nur Nahrungszubereitung

Die Forscher der „Japan Gerontological Evaluation Study“ (JAGES) sehen im Kochen einen multifaktoriellen Schutz. Die Aktivität kombiniert mentale mit physischer Stimulation.

Das Planen der Mahlzeit trainiert das Kurzzeitgedächtnis. Schneiden und Rühren fordern Feinmotorik und Koordination. Selbst der Einkauf und das Stehen am Herd bedeuten moderate Bewegung. Zudem ist selbstgekochtes Essen meist gesünder – was wiederum das Herz-Kreislauf-System und damit das Gehirn schützt.

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Experten mahnen zur differenzierten Betrachtung

Fachleute wie von Alzheimer’s Research UK weisen auf die Grenzen der Studie hin. Es handle sich um eine Beobachtungsstudie. Ein kausaler Zusammenhang sei zwar naheliegend, aber nicht zweifelsfrei bewiesen.

Denkbar ist auch eine umgekehrte Kausalität: Menschen in sehr frühen Demenzstadien könnten einfach die Lust am Kochen verlieren. Dann wäre seltenes Kochen ein Symptom, nicht die Ursache des Abbaus. Unbestritten bleibt: Eine aktive Alltagsgestaltung ist eine tragende Säule der Prävention.

Soziale Kontakte verstärken den Effekt

Andere Experten verweisen auf einen weiteren Pluspunkt. Kochen und gemeinsames Essen sind oft soziale Aktivitäten. Einsamkeit im Alter gilt als großer Risikofaktor für kognitiven Verfall.

Wenn das Kochen dazu führt, dass Senioren mehr Kontakte pflegen oder für andere sorgen, wirkt das doppelt positiv. Die Studie könnte daher Seniorenprogramme und die Gesundheitsberatung beeinflussen. Barrierefreie Küchen oder spezielle Kochkurse für Ältere rücken in den Fokus.

Die Botschaft ist ermutigend: Es ist nie zu spät, mit dem Kochen zu beginnen. Die Küche wird so zum Ort, an dem Gesundheit durch den Prozess der Zubereitung selbst entsteht.


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Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

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    Autor: Finanztrends

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