Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.03.2026, 661 Zeichen
- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8538
- ATX deutlich fester
- AT&S gesucht, Wienerberger-Comeback
- FACC-Pläne, Kontron kauft, News zu Frequentis, Andritz, Palfinger, Research zu Verbund
- Manfred Kainz läutet die Opening Bell für Mittwoch. Mit dem früheren Geschäftsführer des Aktienforums entwickelten wir in den Nullerjahren den Venture Capital & Private Equity Award für Österreich
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, Siemens Energy gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.03.)
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
- UBM will Genussrechtskapital begeben
- Analysten zu Porr: "Zahlen lieferten positive Übe...
- Wie Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Zumtob...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
26.03.2026, 661 Zeichen
- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8538
- ATX deutlich fester
- AT&S gesucht, Wienerberger-Comeback
- FACC-Pläne, Kontron kauft, News zu Frequentis, Andritz, Palfinger, Research zu Verbund
- Manfred Kainz läutet die Opening Bell für Mittwoch. Mit dem früheren Geschäftsführer des Aktienforums entwickelten wir in den Nullerjahren den Venture Capital & Private Equity Award für Österreich
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, Siemens Energy gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.03.)
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
- UBM will Genussrechtskapital begeben
- Analysten zu Porr: "Zahlen lieferten positive Übe...
- Wie Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Zumtob...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel