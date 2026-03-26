WisdomTree Silver 3x ETC: Defizit stützt Preis ( Finanztrends)

26.03.2026, 3319 Zeichen

Der Silbermarkt durchlebt derzeit extreme Schwankungen, angetrieben von US-Zinssorgen und geopolitischen Spannungen. Während die industrielle Nachfrage aus dem Solarsektor überraschend schwächelt, greifen private und institutionelle Anleger massiv zu. Diese Verschiebung trifft auf ein Angebot, das im sechsten Jahr in Folge ein Defizit aufweist.

Nach erheblichen Verlusten in den vergangenen Wochen zeigt das Edelmetall heute wieder Stärke. Ein schwächerer US-Dollar sorgte für eine breite Erholung, die den Silberpreis um 3,6 Prozent auf gut 72 US-Dollar pro Unze klettern ließ. Zuvor hatten eine restriktive US-Geldpolitik und ein starker Greenback den Kurs zeitweise um mehr als zehn Prozent gedrückt. Langfristig betrachtet bleibt die Entwicklung bemerkenswert: Im Jahresvergleich steht ein Plus von über 150 Prozent zu Buche.

Verschobene Nachfrage trifft auf knappes Angebot

Das Fundament dieser Preisentwicklung bildet eine hartnäckige Knappheit. Für das Jahr 2026 erwartet der Markt ein Angebotsdefizit in Höhe von rund 67 Millionen Unzen. Interessant ist dabei die Zusammensetzung der Käufer. Die industrielle Verarbeitung, traditionell der größte Abnehmer, schrumpft voraussichtlich um zwei Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief. Verantwortlich dafür ist vor allem ein Rückgang im Photovoltaik-Sektor.

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Diese Lücke füllen derzeit die Investoren. Die physische Investitionsnachfrage soll um 20 Prozent auf 227 Millionen Unzen steigen. Anleger reagieren damit auf makroökonomische Risiken und positionieren sich gezielt in dem Edelmetall. Da Silber meist nur als Nebenprodukt bei der Förderung von Kupfer, Blei oder Zink anfällt, können Minenbetreiber das Angebot bei steigenden Preisen kaum kurzfristig ausweiten. Das macht den Markt besonders anfällig für Preissprünge.

Hohe Volatilität beim Hebel-Produkt

Für Anleger des WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged bedeutet das aktuelle Marktumfeld extreme Ausschläge in beide Richtungen. Der mit knapp 187 Millionen Euro Volumen ausgestattete ETC bildet die täglichen Preisbewegungen mit dreifachem Hebel ab. Wie heftig diese Dynamik ausfallen kann, zeigte sich Ende Januar dieses Jahres. Extreme Kursschwankungen rissen die 20-Prozent-Marke des zugrunde liegenden Index, was einen automatischen "Restrike" zur Anpassung des Basispreises auslöste.

Die großen Banken bleiben für den weiteren Jahresverlauf konstruktiv gestimmt. J.P. Morgan Global Research kalkuliert für 2026 mit einem durchschnittlichen Silberpreis von 81 US-Dollar pro Unze. Solange das strukturelle Angebotsdefizit bestehen bleibt und die Investorennachfrage die industrielle Schwäche ausgleicht, behält das Edelmetall seine fundamentale Unterstützung.

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(26.03.2026)

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