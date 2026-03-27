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Omega-3-Kapseln: Neue Leitlinien warnen vor Herzrisiken ( Finanztrends)

27.03.2026, 3900 Zeichen

Omega-3-Kapseln verlieren ihren Status als Wundermittel fürs Herz. Neue Leitlinien von Verbraucherschützern und der Deutschen Herzstiftung raten gesunden Menschen deutlich von hochdosierten Präparaten ab. Der Grund: Sie können das Risiko für gefährliches Vorhofflimmern erhöhen.

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Vom Heilsversprechen zur Gesundheitsgefahr

Jahrelang galten Fischöl-Kapseln als sichere Vorsorge für jeden. Doch diese Woche zogen Experten einen klaren Schlussstrich. Für die Allgemeinbevölkerung bieten die Pillen keinen nachweisbaren Nutzen für die Gefäßgesundheit. Im Gegenteil: Meta-Analysen zeigen ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen, vor allem bei einer täglichen Dosis über 1.500 Milligramm.

Besonders Menschen mit Bluthochdruck, Übergewicht oder Diabetes sind gefährdet. Ein großes Problem: Für Nahrungsergänzungsmittel gibt es in der EU keine verbindlichen Höchstmengen. Verbraucherschützer fordern nun dringend gesetzliche Grenzwerte, um Überdosierungen zu verhindern.

Die große Ausnahme: Wann die Kapseln doch helfen

Es gibt jedoch eine Gruppe, die massiv von Omega-3 profitiert: Dialysepatienten. Eine aktuelle internationale Studie belegt, dass vier Gramm Fischöl täglich ihr Risiko für schwere Herzereignisse um 43 Prozent senken können.

Auch Menschen mit extrem hohen Triglyceridwerten können von einer ärztlich überwachten Einnahme profitieren. Hier handelt es sich aber um verschreibungspflichtige Arzneimittel – nicht um frei verkäufliche Nahrungsergänzung. Mediziner warnen davor, diese Erfolge auf die breite Bevölkerung zu übertragen.

Zurück zur Natur: Fisch schlägt Pille

Angesichts der Risiken rückt die natürliche Quelle wieder in den Fokus. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein bis zwei Fischmahlzeiten pro Woche. Fettreiche Seefische wie Hering oder Lachs liefern die wertvollen Fettsäuren EPA und DHA in idealer Form.

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Für Veganer bieten Mikroalgenöle eine gute Alternative. Pflanzliche Quellen wie Leinöl oder Walnüsse sind zwar gesund, liefern aber eine Vorstufe, die der Körper nur schlecht umwandelt. Ein weiterer Vorteil von frischen Lebensmitteln: Die empfindlichen Fettsäuren werden nicht so schnell ranzig wie in mancher Kapsel.

Der Blutwert zählt mehr als die Packung

In der modernen Kardiologie gewinnt der „Omega-3-Index“ an Bedeutung. Dieser misst den Anteil der Fettsäuren in den Blutzellen. Aktuelle Daten zeigen: Ein hoher, natürlich erworbener Index schützt das Herz. Die kurzfristige Erhöhung durch Pillen kann diesen Effekt offenbar nicht kopieren.

Experten raten daher, vor einer Einnahme den eigenen Status testen zu lassen. Nur bei einem echten Mangel oder für definierte Risikogruppen sind Präparate sinnvoll. Für alle anderen bleibt die beste Strategie eine mediterrane Ernährung mit Gemüse, Vollkorn und moderatem Fischverzehr.

Die Trendwende: Von der Gießkanne zur gezielten Medizin

Die neuen Leitlinien markieren eine klare Wende. Die Ära der Omega-3-Kapsel als risikolose „Herzversicherung“ für alle ist vorbei. Heute setzt die Medizin auf Personalisierung – ähnlich wie bei Vitamin E oder Beta-Carotin, wo isolierte Hochdosis-Präparate ebenfalls enttäuschten.

Gleichzeitig wächst der regulatorische Druck auf die milliardenschwere Nahrungsergänzungsmittel-Branche. Behörden prüfen verbindliche Höchstmengen, um Verbraucher zu schützen. Die Botschaft für 2026 ist eindeutig: Echter Herzschutz kommt aus der Küche, nicht aus der Apotheke.


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    Autor: Finanztrends

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