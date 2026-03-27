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Studie: Aktives Sitzen senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)

27.03.2026, 2939 Zeichen

Eine Langzeitstudie des Karolinska Institutet stellt das Gesundheitsdogma zum Sitzen auf den Kopf. Nicht die Dauer, sondern die geistige Aktivität während des Sitzens entscheidet über das Demenzrisiko. Die Ergebnisse wurden diese Woche veröffentlicht.

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Pass vs. aktiv: Das Gehirn macht den Unterschied

Forscher analysierten fast 20 Jahre lang Daten von über 20.800 Erwachsenen. Ihr eindeutiges Ergebnis: Während passives Sitzen das Demenzrisiko erhöht, wirkt geistig aktives Sitzen sogar schützend.

Jede zusätzliche Stunde mit fordernden Tätigkeiten im Sitzen senkt das Risiko um vier Prozent. Ersetzt man eine Stunde passives Fernsehen durch aktives Sitzen, sinkt das Risiko sogar um elf Prozent. Bisherige Leitlinien konzentrierten sich nur auf die Reduzierung der Sitzzeit insgesamt.

Warum Fernsehen dem Gehirn schadet

Die Studie unterscheidet zwischen mental passivem und aktivem Verhalten. Passiv ist das ziellose Scrollen in Sozialen Medien oder Fernsehen – das Gehirn verarbeitet hier nur oberflächlich.

Aktiv sind dagegen Büroarbeit, Lesen, Rätsel lösen oder Stricken. Diese Tätigkeiten stimulieren neuronale Netzwerke und fördern die kognitive Reserve. Das Gehirn wird widerstandsfähiger gegen Altersschäden. Auch die Durchblutung könnte bei anspruchsvollen Aufgaben besser sein.

Neue Leitlinien für Prävention und Büro

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Personalisierte Prävention durch Technik

Die Forschung kombiniert diese Erkenntnisse nun mit genetischen Faktoren, um individuelle Risikoprofile zu erstellen. In Zukunft könnten Wearables nicht nur Bewegung, sondern auch die Qualität unserer Sitzzeit tracken.

Diese Geräte würden warnen, wenn das Gehirn zu lange passiv ist, und zu kurzen Denkaufgaben anregen. Weitere Studien sind nötig, doch die Handlungsanweisung ist klar: Entscheidend ist nicht, wie lange wir sitzen, sondern was wir in dieser Zeit denken. Vom passiven Konsumenten zum aktiven Gestalter zu werden, könnte einer der einfachsten Wege sein, das Demenzrisiko zu senken.


(27.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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