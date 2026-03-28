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AMD Aktie: Cathie Wood reduziert ( Finanztrends)

28.03.2026, 2985 Zeichen

Der Halbleiterkonzern spürt den aktuellen Gegenwind im Technologiesektor. Während Star-Investorin Cathie Wood ihre Positionen in KI-Werten verkleinert, bereitet das Management intern die nächste Phase der Mitarbeiterbindung vor. Dafür sollen auf der kommenden Hauptversammlung Millionen neue Aktien genehmigt werden.

Taktische Verkäufe bei Ark Invest

Ein genauerer Blick auf die jüngsten Transaktionen zeigt eine strategische Neuausrichtung bei institutionellen Anlegern. Ark Invest trennte sich am Freitag von rund 38.000 AMD-Papieren im Wert von knapp 7,8 Millionen US-Dollar. Dieser Schritt erfolgte nicht isoliert, sondern begleitete ähnliche Verkäufe bei Branchengrößen wie Nvidia und Meta. Marktbeobachter werten dies als Reaktion auf die zunehmenden Schwankungen bei hoch bewerteten KI-Infrastrukturwerten. Der gesamte Nasdaq-Index rutschte zuletzt in den Korrekturmodus ab, was auch den Chipentwickler mit nach unten zog.

Charttechnik im Fokus

Entsprechend schwach präsentierte sich das Papier zum Wochenausklang. Am Freitag ging die Aktie mit einem Abschlag von 1,40 Prozent bei 175,00 Euro aus dem Handel. Trotz der aktuellen Schwächephase, die sich in einem leichten Minus seit Jahresbeginn widerspiegelt, behalten langfristig orientierte Anleger ein komfortables Polster. Auf Sicht von zwölf Monaten steht weiterhin ein Kurszuwachs von über 77 Prozent zu Buche. Charttechnisch nähert sich der Kurs nun der 200-Tage-Linie, die aktuell bei knapp 170 Euro verläuft und als wichtige langfristige Unterstützung dient.

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Frische Aktien für Mitarbeiter

Abseits des Börsenparketts stellt das Unternehmen derweil die Weichen für das operative Geschäft. Aus den Unterlagen für die Hauptversammlung am 13. Mai geht hervor, dass das Management 65 Millionen zusätzliche Aktien für das Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm beantragt. In der hart umkämpften Halbleiterbranche gilt dies als essenzielles Werkzeug, um dringend benötigte Fachkräfte zu halten und neue Talente anzulocken.

Gleichzeitig fordert die Kundschaft Nachbesserungen bei der Software. Nach der Präsentation des neuen Ryzen 9950X3D2-Prozessors häufen sich die Stimmen, die eine Ausweitung der FSR-4-Unterstützung auf ältere Grafikkarten-Architekturen der RDNA-Serien verlangen. Trotz dieser technischen Hausaufgaben bleibt die Grundstimmung der Analysten positiv. Aktuell stufen 21 Experten das Papier als Kauf ein, während acht eine Halteposition empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel von knapp 285 US-Dollar signalisiert dabei die Erwartung einer deutlichen Erholung.

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    Autor: Finanztrends

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