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Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

28.03.2026, 3093 Zeichen

Warte — "Befreiungsschlag" steht auf der Verbotsliste. Neuer Anlauf:

Evonik Aktie: Ausbruch mit Substanz

Der Freitag brachte Evonik-Aktionären mehr als nur einen freundlichen Handelstag. Mit einem Plus von über fünf Prozent und einem Schlusskurs von 16,26 Euro überwand das Papier gleich mehrere charttechnische Hürden auf einmal — und das auf Basis handfester fundamentaler Argumente.

Technisches Signal mit langfristiger Bedeutung

Der entscheidende Schritt war der Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt, der zuletzt bei rund 14,87 Euro lag. Dieser gleitende Durchschnitt gilt als Gradmesser für den langfristigen Trend — ein nachhaltiges Überschreiten signalisiert eine Aufhellung des Chartbilds. Gemessen an der Wochenbilanz summiert sich das Plus auf knapp 17 Prozent, seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs rund 22 Prozent. Der MDAX blieb in diesem Zeitraum deutlich zurück.

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Hinter der Kursdynamik steckt mehr als technische Momentum-Jagd. Erst am 24. März gab Evonik den Startschuss für die sogenannte „Innovation Factory" — eine neue Einheit, die die bisherige Forschungsplattform Creavis ablöst. Das Ziel ist konkret: Programme sollen innerhalb von durchschnittlich fünf Jahren zur Produktionsreife geführt werden. Im Fokus stehen Biopolymere und Rhamnolipide, also biologisch abbaubare Tenside, die bereits in der Reinigungs- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden und nun in weiteren Segmenten skaliert werden sollen.

Solide Zahlen, neue Dividendenpolitik

Das fundamentale Fundament ist dabei nicht ohne Substanz. Für 2025 bestätigte Evonik ein bereinigtes EBITDA von 1,87 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 14,1 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis kletterte auf 265 Millionen Euro, nach 222 Millionen Euro im Vorjahr. Die Cash Conversion Rate lag mit 37 Prozent am oberen Ende des Zielbands — das schafft Spielraum für Schuldenabbau und Investitionen.

Für 2026 erwartet das Management ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine neu justierte Dividendenpolitik: Ab dem laufenden Geschäftsjahr sollen 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses ausgeschüttet werden. Für 2025 schlägt das Management der Hauptversammlung am 3. Juni eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor.

Der Kurs liegt nun rund 29 Prozent über dem Januartief von 12,63 Euro. Ob die Zone um 16 bis 17 Euro als neue Basis dient oder nur eine Zwischenstation bleibt, hängt davon ab, ob die Innovation Factory die versprochene Beschleunigung bei der Kommerzialisierung neuer Technologien tatsächlich liefert — erste messbare Ergebnisse dürften frühestens in den kommenden Quartalsupdates sichtbar werden.

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(28.03.2026)

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