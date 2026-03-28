Healwell AI Aktie: Analystenvertrauen wächst ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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28.03.2026, 2697 Zeichen
Healwell AI hat für das Geschäftsjahr 2025 bemerkenswerte Zahlen vorgelegt — und die Analysten reagieren. Am 26. März 2026 hoben Marktteilnehmer ihre Konsensschätzung für den Verlust je Aktie auf CA$0,07 an, ein Zeichen gestiegener Zuversicht, dass das Unternehmen seinen Weg zu engeren Verlusten konsequent verfolgt.
Fundamentale Wende in Zahlen
Die Grundlage für diesen Stimmungswandel lieferten die geprüften Jahreszahlen vom 19. März 2026. Healwell AI erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz aus fortgeführten Aktivitäten von CA$103,8 Millionen — ein Anstieg von 427 Prozent gegenüber den CA$19,7 Millionen des Vorjahres.
Besonders aussagekräftig ist die EBITDA-Entwicklung. Im vierten Quartal 2025 erreichte das Unternehmen erstmals ein positives bereinigtes EBITDA von CA$1,1 Millionen, nach einem Verlust von CA$5,0 Millionen im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr summierte sich das bereinigte EBITDA auf CA$2,3 Millionen — eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem Verlust von CA$14,2 Millionen in 2024.
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Das Unternehmen hat sich durch gezielte Veräußerungen Ende 2025 vollständig auf KI- und Gesundheitssoftware fokussiert. Diese Transaktionen brachten rund CA$9,7 Millionen in die Kasse. Die Liquiditätsposition liegt aktuell bei etwa CA$18,6 Millionen.
Für den Ausblick auf 2026 ist ein Millionenvertrag für US-amerikanische Health Information Exchange-Dienste zentral, der Anfang März bekannt gegeben wurde. Die Integration der DARWEN-KI-Engine soll die Pipeline im nordamerikanischen Markt für präventive Gesundheitsversorgung weiter ausbauen. Zusätzlich prüft Healwell AI die Monetarisierung strategischer Beteiligungen, darunter ein Engagement im xAI-Ökosystem.
Kursziele weit über aktuellem Niveau
Die Analystenmeinungen bleiben trotz des schwachen Kursniveaus optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei CA$3,13, die optimistischsten Schätzungen reichen bis CA$5,25 — gemessen am aktuellen Kurs von 0,48 Euro ein erhebliches Aufwärtspotenzial, das allerdings voraussetzt, dass das Unternehmen seine Wachstumsstrategie in 2026 erfolgreich umsetzt. Die Aktie notiert weiterhin rund 53 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
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