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Silber: Trumps Fristverlängerung bringt Atempause ( Finanztrends)

28.03.2026, 2957 Zeichen

Eine überraschende Fristverlängerung durch US-Präsident Donald Trump im Iran-Konflikt verschafft dem Rohstoffmarkt eine willkommene Verschnaufpause. Während die Sorge vor einer unmittelbaren Eskalation in der Straße von Hormus schwindet, rücken fundamentale Marktkräfte wieder in den Vordergrund. Für das Edelmetall ergibt sich daraus ein komplexes Spannungsfeld aus geopolitischer Erleichterung und harten makroökonomischen Realitäten.

Geopolitische Entspannung trifft auf Zinsdruck

Die Ankündigung aus Washington, vorerst auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen zu verzichten und die Verhandlungen bis zum 6. April 2026 zu verlängern, reduzierte den unmittelbaren Risikoaufschlag. Dass Teheran in dieser Woche zehn Öltanker als symbolisches Entgegenkommen passieren ließ, beruhigte die Nerven der Händler zusätzlich. Dennoch ist die übergeordnete Schwäche unübersehbar: Auf Monatssicht verbucht das Edelmetall einen Verlust von über 24 Prozent und ging am Freitag bei 68,05 US-Dollar aus dem Handel.

Abseits der Diplomatie weht ein rauer makroökonomischer Wind. Die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Fed-Vorsitzenden hat die Erwartung einer restriktiven Geldpolitik zementiert. Da US-Staatsanleihen aktuell Renditen von etwa 4,2 Prozent abwerfen, sinkt die Attraktivität zinsloser Anlagen massiv. Dieser Renditedruck ist der Hauptgrund für die deutliche Korrektur seit dem Allzeithoch im Januar.

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Ein noch stärkerer Preisverfall wird durch die physische Realität abgefedert. Der Markt steuert 2026 auf das sechste Angebotsdefizit in Folge zu, das Analysten auf rund 67 Millionen Unzen beziffern.

Treiber ist die robuste industrielle Nachfrage, die mittlerweile 59 Prozent des Gesamtverbrauchs ausmacht. Sektoren wie Photovoltaik, Elektromobilität und der Ausbau von KI-Rechenzentren agieren weitgehend preisunempfindlich. Da das Material für diese Zukunftstechnologien aufgrund seiner Leitfähigkeit essenziell ist, stützen die stetigen Industriekäufe das Kursniveau nach unten ab.

Die kurzfristige Richtung wird sich in der ersten Aprilwoche entscheiden. Der 6. April markiert das Ende der diplomatischen Frist im Iran-Konflikt. Gelingt bis dahin keine Einigung, dürfte die Volatilität sprunghaft ansteigen. Parallel dazu werden die anstehenden US-Inflationsdaten definieren, ob die fundamentale Knappheit ausreicht, um die Belastungen durch den starken Dollar und die hohen Anleiherenditen zu kompensieren.

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    Autor: Finanztrends

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