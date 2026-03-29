» Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)

29.03.2026, 3261 Zeichen

Während der Kryptomarkt unter massiven ETF-Abflüssen und extremer Angst leidet, treibt die traditionelle Finanzwelt die Integration digitaler Assets leise voran. Ein neuer Vorstoß des US-Hypothekenriesen Fannie Mae in Zusammenarbeit mit Coinbase ermöglicht es Käufern nun, Eigenheime mit Krypto-Beständen zu besichern. Dieser Schritt könnte langfristig den Verkaufsdruck mindern, auch wenn die kurzfristige Stimmung am Markt stark eingetrübt bleibt.

Kredite mit digitalen Sicherheiten

Am Wochenende wurde bekannt, dass Fannie Mae gemeinsam mit Coinbase und Better Home & Finance eine neuartige Finanzierungsstruktur anbietet. Kreditnehmer können ihre digitalen Münzen als Sicherheit für Immobilienanzahlungen hinterlegen, anstatt sie steuerwirksam veräußern zu müssen. Die Hürden für dieses Modell sind allerdings hoch angesetzt: Gefordert wird eine Überbesicherung von 250 Prozent des Kreditwerts.

Im Gegenzug verzichten die Anbieter auf Nachschussforderungen bei gewöhnlichen Kursschwankungen. Eine Zwangsliquidation der bei Coinbase Custody verwahrten Assets greift vertragsgemäß erst nach einem Zahlungsverzug von 60 Tagen. Dies gibt Anlegern mehr Spielraum in volatilen Marktphasen.

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Kapitalflucht bei den Spot-ETFs

Diese fundamentalen Fortschritte stehen in starkem Kontrast zur aktuellen Marktpsychologie. Zum Wochenschluss zogen Anleger netto über 225 Millionen US-Dollar aus den US-Spot-ETFs ab. Allein der IBIT-Fonds von BlackRock verzeichnete dabei Kapitalabflüsse von rund 201 Millionen US-Dollar. Analysten werten diese Bewegungen als Zeichen einer vorsichtigen Haltung der Investoren.

Entsprechend trübe präsentiert sich die Stimmung: Der "Crypto Fear & Greed Index" signalisiert mit einem Wert von 12 extreme Angst unter den Marktteilnehmern. Dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. Nach einem Rückgang von 3,5 Prozent am Freitag notiert die Kryptowährung aktuell bei rund 68.791 US-Dollar und verzeichnet damit seit Jahresbeginn ein Minus von gut 22 Prozent.

Neue Player und personelle Wechsel

Zusätzliche Verunsicherung bringt das politische Umfeld in Washington. David Sacks legte am Samstag sein Amt als Krypto-Beauftragter des Weißen Hauses nach nur sieben Monaten nieder. Initiativen wie der Aufbau einer strategischen Reserve oder der "CLARITY Act" bleiben damit vorerst in der Schwebe, da noch kein Nachfolger benannt wurde.

Gleichzeitig positionieren sich institutionelle Schwergewichte weiter für die Zukunft. Morgan Stanley bereitet die Auflegung eines eigenen Spot-ETFs vor. Mit einer geplanten Verwaltungsgebühr von 0,14 Prozent greift die Bank etablierte Produkte direkt über den Preis an. Der Vertrieb soll gezielt über das hauseigene Netzwerk von 16.000 Beratern erfolgen, die insgesamt ein Vermögen von rund 6 Billionen US-Dollar verwalten.

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(29.03.2026)

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