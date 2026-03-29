» Ethereum: Institutionen kaufen, Retail zögert ( Finanztrends)

29.03.2026, 2902 Zeichen

ETH ist heute unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 Dollar gerutscht und notiert bei rund 1.996 Dollar – rund 55 Prozent unter seinem Allzeithoch. Der Fear-and-Greed-Index steht dabei auf einem Wert von 13. Extreme Angst also. Doch genau in diesem Umfeld bauen Großinvestoren ihre Infrastruktur weiter aus.

Das Unternehmen Bitmine verwaltet inzwischen 4,66 Millionen ETH – das entspricht knapp 3,86 Prozent des gesamten Umlaufangebots. Über die eigene Plattform MAVAN öffnet Bitmine diese Validierungsinfrastruktur nun auch externen Kunden. ARK Invest, Pantera Capital und Galaxy Digital stehen als Unterstützer dahinter. Parallel dazu kombiniert BlackRock ein Nasdaq-gelistetes Ether-Produkt erstmals mit Validierungsrenditen, und die Ethereum Foundation hat 70.000 ETH in aktive Validierung überführt.

Institutionen als stille Akkumulatoren

Das Signal dahinter ist klar: Während Retail-Anleger angesichts fallender Kurse nervös werden, behandeln institutionelle Akteure ETH zunehmend wie eine festverzinsliche Anlage – mit rund 3 Prozent Jahresrendite auf Milliarden von Dollar. Große Häuser wie BlackRock und JPMorgan haben ihre Ethereum-Engagements in den vergangenen Monaten ausgebaut, nicht reduziert.

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Hinzu kommt regulatorische Rückendeckung: SEC und CFTC haben Ethereum gemeinsam als digitalen Rohstoff eingestuft. Das bedeutet eine leichtere Aufsicht durch die CFTC statt den schärferen Wertpapier-Regeln der SEC – ein Schritt, der ETF-Anbietern ermöglicht, Validierungsrenditen ohne Durchsetzungsrisiko anzubieten.

Wo liegt der nächste Halt?

Technisch betrachtet ist die 2.000-Dollar-Marke vorerst gefallen. Hält ETH dieses Niveau nicht zurück, droht eine weitere Konsolidierung in Richtung 1.750 Dollar. Auf der Oberseite gilt der 50-Tage-Durchschnitt bei rund 2.200 Dollar als erste relevante Hürde – danach rückt die Marke von 2.600 Dollar in den Fokus, mit 3.000 Dollar als ambitionierterem Ziel für die kommenden Monate.

Das makroökonomische Umfeld bleibt dabei ein entscheidender Faktor. Geopolitische Spannungen rund um den Iran halten die Risikoprämie am Markt hoch und belasten alle risikoreicheren Anlageklassen. Gleichzeitig steht ein möglicher Wechsel an der Fed-Spitze im Raum, der zinspolitisch eine lockerere Haltung signalisieren könnte – ein Szenario, das Risikoanlagen mittelfristig zugutekäme.

Die Geduld der institutionellen Käufer dürfte jedenfalls noch eine Weile gefordert sein.

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(29.03.2026)

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