Oracle Aktie: Diskrepanz wächst ( Finanztrends)

29.03.2026, 2864 Zeichen

Oracle treibt den Ausbau seiner Infrastruktur für Künstliche Intelligenz auf allen Ebenen voran. Während der Softwarekonzern einen gigantischen Auftragsbestand aufbaut und neue Standorte eröffnet, hinkt der Aktienkurs dieser operativen Stärke deutlich hinterher. Diese Entwicklung lenkt den Blick auf die jüngsten strategischen Weichenstellungen.

Physische und digitale Expansion

Am vergangenen Donnerstag kündigte das Unternehmen eine deutliche Vergrößerung seiner Kapazitäten in Nashville an. Mit neuen Büroflächen für rund 2.000 Mitarbeiter entsteht in der Hauptstadt von Tennessee ein zentraler Knotenpunkt für die Cloud- und KI-Entwicklung. Dieser Schritt untermauert den Bedarf an Fachkräften, um die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung bedienen zu können.

Parallel zur physischen Präsenz stärkt Oracle sein digitales Ökosystem. Eine neu geschlossene, mehrjährige Partnerschaft mit Veritone sieht vor, deren KI-Plattformen künftig über die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu hosten. Solche Kooperationen sind ein wesentlicher Baustein, um die Auslastung der eigenen Serverzentren mit externen KI-Workloads langfristig zu sichern und die Skalierbarkeit für Unternehmenskunden zu verbessern.

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Auftragsbestand vs. Marktrealität

Die treibende Kraft hinter diesen Investitionen ist ein immenser Auftragsbestand. Die vertraglich zugesicherten, aber noch nicht realisierten Umsätze kletterten im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 553 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg um 325 Prozent gegenüber dem Vorjahr resultiert primär aus großvolumigen KI-Verträgen, da die Nachfrage nach Rechenleistung für das Training von KI-Modellen das Angebot weiterhin übersteigt.

Trotz dieser fundamentalen Absicherung steht das Papier an der Börse unter Druck. Mit einem Schlusskurs von 121,00 Euro am Freitag hat der Titel seit Jahresbeginn über 27 Prozent an Wert verloren. Der Kurs notiert damit weit unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von rund 188 Euro, was die anhaltende Skepsis der Anleger trotz voller Auftragsbücher widerspiegelt.

Marktbeobachter betrachten das anhaltende Cloud-Wachstum und die strategischen Partnerschaften dennoch als intaktes Fundament für die langfristige Geschäftsentwicklung. Die operative Aufgabe für Oracle besteht nun darin, den massiven Auftragsbestand von über einer halben Billion US-Dollar planmäßig abzuarbeiten und in realisierte Umsätze umzuwandeln.

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(29.03.2026)

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