Oracle Aktie: Diskrepanz wächst ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
29.03.2026, 2864 Zeichen
Oracle treibt den Ausbau seiner Infrastruktur für Künstliche Intelligenz auf allen Ebenen voran. Während der Softwarekonzern einen gigantischen Auftragsbestand aufbaut und neue Standorte eröffnet, hinkt der Aktienkurs dieser operativen Stärke deutlich hinterher. Diese Entwicklung lenkt den Blick auf die jüngsten strategischen Weichenstellungen.
Physische und digitale Expansion
Am vergangenen Donnerstag kündigte das Unternehmen eine deutliche Vergrößerung seiner Kapazitäten in Nashville an. Mit neuen Büroflächen für rund 2.000 Mitarbeiter entsteht in der Hauptstadt von Tennessee ein zentraler Knotenpunkt für die Cloud- und KI-Entwicklung. Dieser Schritt untermauert den Bedarf an Fachkräften, um die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung bedienen zu können.
Parallel zur physischen Präsenz stärkt Oracle sein digitales Ökosystem. Eine neu geschlossene, mehrjährige Partnerschaft mit Veritone sieht vor, deren KI-Plattformen künftig über die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu hosten. Solche Kooperationen sind ein wesentlicher Baustein, um die Auslastung der eigenen Serverzentren mit externen KI-Workloads langfristig zu sichern und die Skalierbarkeit für Unternehmenskunden zu verbessern.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Oracle?
Auftragsbestand vs. Marktrealität
Die treibende Kraft hinter diesen Investitionen ist ein immenser Auftragsbestand. Die vertraglich zugesicherten, aber noch nicht realisierten Umsätze kletterten im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 553 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg um 325 Prozent gegenüber dem Vorjahr resultiert primär aus großvolumigen KI-Verträgen, da die Nachfrage nach Rechenleistung für das Training von KI-Modellen das Angebot weiterhin übersteigt.
Trotz dieser fundamentalen Absicherung steht das Papier an der Börse unter Druck. Mit einem Schlusskurs von 121,00 Euro am Freitag hat der Titel seit Jahresbeginn über 27 Prozent an Wert verloren. Der Kurs notiert damit weit unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von rund 188 Euro, was die anhaltende Skepsis der Anleger trotz voller Auftragsbücher widerspiegelt.
Marktbeobachter betrachten das anhaltende Cloud-Wachstum und die strategischen Partnerschaften dennoch als intaktes Fundament für die langfristige Geschäftsentwicklung. Die operative Aufgabe für Oracle besteht nun darin, den massiven Auftragsbestand von über einer halben Billion US-Dollar planmäßig abzuarbeiten und in realisierte Umsätze umzuwandeln.
Anzeige
Oracle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Oracle-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:
Die neusten Oracle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Oracle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Oracle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)
» Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)
» Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)
» Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)
» AeroVironment Aktie: Wachstum trifft Skepsis ( Finanztrends)
» W&W Aktie: Ausblick trübt Bilanzfreude ( Finanztrends)
» Oracle Aktie: Alarm am Kreditmarkt ( Finanztrends)
» Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
» Ethereum: Institutionen kaufen, Retail zögert ( Finanztrends)
» Hims & Hers Aktie: Sicherheit kostet Marge ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztr...
- Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)
- Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ...
- Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanz...
- Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)
- Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
29.03.2026, 2864 Zeichen
Oracle treibt den Ausbau seiner Infrastruktur für Künstliche Intelligenz auf allen Ebenen voran. Während der Softwarekonzern einen gigantischen Auftragsbestand aufbaut und neue Standorte eröffnet, hinkt der Aktienkurs dieser operativen Stärke deutlich hinterher. Diese Entwicklung lenkt den Blick auf die jüngsten strategischen Weichenstellungen.
Physische und digitale Expansion
Am vergangenen Donnerstag kündigte das Unternehmen eine deutliche Vergrößerung seiner Kapazitäten in Nashville an. Mit neuen Büroflächen für rund 2.000 Mitarbeiter entsteht in der Hauptstadt von Tennessee ein zentraler Knotenpunkt für die Cloud- und KI-Entwicklung. Dieser Schritt untermauert den Bedarf an Fachkräften, um die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung bedienen zu können.
Parallel zur physischen Präsenz stärkt Oracle sein digitales Ökosystem. Eine neu geschlossene, mehrjährige Partnerschaft mit Veritone sieht vor, deren KI-Plattformen künftig über die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu hosten. Solche Kooperationen sind ein wesentlicher Baustein, um die Auslastung der eigenen Serverzentren mit externen KI-Workloads langfristig zu sichern und die Skalierbarkeit für Unternehmenskunden zu verbessern.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Oracle?
Auftragsbestand vs. Marktrealität
Die treibende Kraft hinter diesen Investitionen ist ein immenser Auftragsbestand. Die vertraglich zugesicherten, aber noch nicht realisierten Umsätze kletterten im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 553 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg um 325 Prozent gegenüber dem Vorjahr resultiert primär aus großvolumigen KI-Verträgen, da die Nachfrage nach Rechenleistung für das Training von KI-Modellen das Angebot weiterhin übersteigt.
Trotz dieser fundamentalen Absicherung steht das Papier an der Börse unter Druck. Mit einem Schlusskurs von 121,00 Euro am Freitag hat der Titel seit Jahresbeginn über 27 Prozent an Wert verloren. Der Kurs notiert damit weit unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von rund 188 Euro, was die anhaltende Skepsis der Anleger trotz voller Auftragsbücher widerspiegelt.
Marktbeobachter betrachten das anhaltende Cloud-Wachstum und die strategischen Partnerschaften dennoch als intaktes Fundament für die langfristige Geschäftsentwicklung. Die operative Aufgabe für Oracle besteht nun darin, den massiven Auftragsbestand von über einer halben Billion US-Dollar planmäßig abzuarbeiten und in realisierte Umsätze umzuwandeln.
Anzeige
Oracle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Oracle-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:
Die neusten Oracle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Oracle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Oracle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)
» Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)
» Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)
» Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)
» AeroVironment Aktie: Wachstum trifft Skepsis ( Finanztrends)
» W&W Aktie: Ausblick trübt Bilanzfreude ( Finanztrends)
» Oracle Aktie: Alarm am Kreditmarkt ( Finanztrends)
» Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
» Ethereum: Institutionen kaufen, Retail zögert ( Finanztrends)
» Hims & Hers Aktie: Sicherheit kostet Marge ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztr...
- Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)
- Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ...
- Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanz...
- Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)
- Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M