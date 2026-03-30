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Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Horizon (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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30.03.2026, 2790 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548
Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
https://reploid.eu
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8545
Heute geht es bereits um den Auftakt zum 11. Juni 2026, denn da werden in Wien zum 20. Mal die begehrten Zertifikate Awards Austria für die besten Emittenten und Zertifikate Österreichs verliehen. Neben den diversen Jury-Awards gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit zur (hier) Hörer:innen-Beteiligung. Ihr entscheidet, welcher Emittent sich ihrer Meinung nach im vergangenen Jahr besonders hervorgetan hat und den Titel Bester Emittent im Bereich Info & Service verdient. Also die beste Arbeit für die Entwicklung des Zeritifkatemarkts im Allgemeinen und des österreichischen Zeritifkatemarkts im Speziellen. Die Abstimmung läuft bereits und ist bis Sonntag, den 2 4.05.2026 möglich. 14 Emittenten stehen zur Wahl, alle Details, weitere Infos, eine Gewinnchance und die Abstimmungsmöglichkeit gibt es unter ...
... https://www.zertifikateaward.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8544/
Private Investor Relations Podcast #28: Emerald Horizon antwortet auf Fragen vor dem geplanten ATXPrime-Listing und zum Thorium Ticket

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8543- ATX erneut deutlich schwächer
- Bajaj Mobility erneut gesucht
- Zahlen von UBM
- Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe bei Kontron und Porr
- Spoiler zu Emerald Horizon
- Christoph Rainer läutet die Opening Bell für Freitag. Der IR-Chef der UBM konnte den Turnaround beim Vorsteuerergebnis kommunizieren
- der Tag mit dem doppelten IPO
- Börse Frankfurt: DAX deutlich schwächer, SAP gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)


(30.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

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cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

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» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein


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    Star der Stunde: AT&S 1.53%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: FACC 2.36%, Rutsch der Stunde: UBM -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.24%, Rutsch der Stunde: FACC -0.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), OMV(2), Österreichische Post(1), Wienerberger(1)
    Smeilinho zu CPI Europe AG
    Smeilinho zu RBI
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    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

    Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

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    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

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    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
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    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
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    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Christian Drastil

    30.03.2026, 2790 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548
    Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
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    Heute geht es bereits um den Auftakt zum 11. Juni 2026, denn da werden in Wien zum 20. Mal die begehrten Zertifikate Awards Austria für die besten Emittenten und Zertifikate Österreichs verliehen. Neben den diversen Jury-Awards gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit zur (hier) Hörer:innen-Beteiligung. Ihr entscheidet, welcher Emittent sich ihrer Meinung nach im vergangenen Jahr besonders hervorgetan hat und den Titel Bester Emittent im Bereich Info & Service verdient. Also die beste Arbeit für die Entwicklung des Zeritifkatemarkts im Allgemeinen und des österreichischen Zeritifkatemarkts im Speziellen. Die Abstimmung läuft bereits und ist bis Sonntag, den 2 4.05.2026 möglich. 14 Emittenten stehen zur Wahl, alle Details, weitere Infos, eine Gewinnchance und die Abstimmungsmöglichkeit gibt es unter ...
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      Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

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      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
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      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

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