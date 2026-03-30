Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Horizon (audio cd.at)

30.03.2026, 2790 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.

https://reploid.eu

Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8545

Heute geht es bereits um den Auftakt zum 11. Juni 2026, denn da werden in Wien zum 20. Mal die begehrten Zertifikate Awards Austria für die besten Emittenten und Zertifikate Österreichs verliehen. Neben den diversen Jury-Awards gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit zur (hier) Hörer:innen-Beteiligung. Ihr entscheidet, welcher Emittent sich ihrer Meinung nach im vergangenen Jahr besonders hervorgetan hat und den Titel Bester Emittent im Bereich Info & Service verdient. Also die beste Arbeit für die Entwicklung des Zeritifkatemarkts im Allgemeinen und des österreichischen Zeritifkatemarkts im Speziellen. Die Abstimmung läuft bereits und ist bis Sonntag, den 2 4.05.2026 möglich. 14 Emittenten stehen zur Wahl, alle Details, weitere Infos, eine Gewinnchance und die Abstimmungsmöglichkeit gibt es unter ...

... https://www.zertifikateaward.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8544/

Private Investor Relations Podcast #28: Emerald Horizon antwortet auf Fragen vor dem geplanten ATXPrime-Listing und zum Thorium Ticket

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8543- ATX erneut deutlich schwächer

- Bajaj Mobility erneut gesucht

- Zahlen von UBM

- Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe bei Kontron und Porr

- Spoiler zu Emerald Horizon

- Christoph Rainer läutet die Opening Bell für Freitag. Der IR-Chef der UBM konnte den Turnaround beim Vorsteuerergebnis kommunizieren

- der Tag mit dem doppelten IPO

- Börse Frankfurt: DAX deutlich schwächer, SAP gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)

(30.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

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Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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