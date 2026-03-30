Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Horizon (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.03.2026, 2790 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548
Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
https://reploid.eu
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8545
Heute geht es bereits um den Auftakt zum 11. Juni 2026, denn da werden in Wien zum 20. Mal die begehrten Zertifikate Awards Austria für die besten Emittenten und Zertifikate Österreichs verliehen. Neben den diversen Jury-Awards gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit zur (hier) Hörer:innen-Beteiligung. Ihr entscheidet, welcher Emittent sich ihrer Meinung nach im vergangenen Jahr besonders hervorgetan hat und den Titel Bester Emittent im Bereich Info & Service verdient. Also die beste Arbeit für die Entwicklung des Zeritifkatemarkts im Allgemeinen und des österreichischen Zeritifkatemarkts im Speziellen. Die Abstimmung läuft bereits und ist bis Sonntag, den 2 4.05.2026 möglich. 14 Emittenten stehen zur Wahl, alle Details, weitere Infos, eine Gewinnchance und die Abstimmungsmöglichkeit gibt es unter ...
... https://www.zertifikateaward.at
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8544/
Private Investor Relations Podcast #28: Emerald Horizon antwortet auf Fragen vor dem geplanten ATXPrime-Listing und zum Thorium Ticket
- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8543- ATX erneut deutlich schwächer
- Bajaj Mobility erneut gesucht
- Zahlen von UBM
- Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe bei Kontron und Porr
- Spoiler zu Emerald Horizon
- Christoph Rainer läutet die Opening Bell für Freitag. Der IR-Chef der UBM konnte den Turnaround beim Vorsteuerergebnis kommunizieren
- der Tag mit dem doppelten IPO
- Börse Frankfurt: DAX deutlich schwächer, SAP gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...
» ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research senkt Prognosen deutlich ...
» Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Hor...
» PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...
» Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Kar...
» Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht
» ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (B...
- ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research se...
- Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl...
- #gabb Volumensradar: Semperit, Polytec auffällig ...
- PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Resear...
Featured Partner Video
Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)
Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
30.03.2026, 2790 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548
Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahrungen in der juristischen Betreuung von Unternehmen sind so vielfältig wie seine Schaffensstätten: Angefangen von der allgemeinen Rechtsberatung in allen unternehmensrelevanten Rechtsgebieten über die Vertragsprüfung, das Liegenschafts- und IP-Management, bis hin zur rechtlichen Betreuung von strategischen Großprojekten (v.a. M&A und Kapitalmarkttransaktionen) und die juristische Organbetreuung (Geschäftsführung/Vorstand und Aufsichtsrat): Erst T-Mobile, dann lange Jahre Wienerberger (bei Wolfgang Reithofer und später Heimo Scheuch), Marinomed nach dem IPO und seit heuer Reploid. Wir sprechen auch über Hans Lang, Fussball, Italien und den Weitblick von Melanie.
https://reploid.eu
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8545
Heute geht es bereits um den Auftakt zum 11. Juni 2026, denn da werden in Wien zum 20. Mal die begehrten Zertifikate Awards Austria für die besten Emittenten und Zertifikate Österreichs verliehen. Neben den diversen Jury-Awards gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit zur (hier) Hörer:innen-Beteiligung. Ihr entscheidet, welcher Emittent sich ihrer Meinung nach im vergangenen Jahr besonders hervorgetan hat und den Titel Bester Emittent im Bereich Info & Service verdient. Also die beste Arbeit für die Entwicklung des Zeritifkatemarkts im Allgemeinen und des österreichischen Zeritifkatemarkts im Speziellen. Die Abstimmung läuft bereits und ist bis Sonntag, den 2 4.05.2026 möglich. 14 Emittenten stehen zur Wahl, alle Details, weitere Infos, eine Gewinnchance und die Abstimmungsmöglichkeit gibt es unter ...
... https://www.zertifikateaward.at
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8544/
Private Investor Relations Podcast #28: Emerald Horizon antwortet auf Fragen vor dem geplanten ATXPrime-Listing und zum Thorium Ticket
- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8543- ATX erneut deutlich schwächer
- Bajaj Mobility erneut gesucht
- Zahlen von UBM
- Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe bei Kontron und Porr
- Spoiler zu Emerald Horizon
- Christoph Rainer läutet die Opening Bell für Freitag. Der IR-Chef der UBM konnte den Turnaround beim Vorsteuerergebnis kommunizieren
- der Tag mit dem doppelten IPO
- Börse Frankfurt: DAX deutlich schwächer, SAP gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...
» ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research senkt Prognosen deutlich ...
» Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Hor...
» PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...
» Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Kar...
» Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht
» ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (B...
- ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research se...
- Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl...
- #gabb Volumensradar: Semperit, Polytec auffällig ...
- PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Resear...
Featured Partner Video
Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)
Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana