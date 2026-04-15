(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
15.04.2026, 559 Zeichen
Um 11:06 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 5890 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.97% auf 71.15 Euro, dahinter Frequentis mit +2.54% auf 80.7 Euro und Bajaj Mobility AG mit +2.31% auf 16.37 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24056 (+0.05%, Ultimo 2025: 24490, -1.82% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +2.12% auf 41.47 Euro, dahinter Infineon mit +1.94% auf 45.3175 Euro und Merck KGaA mit +1.31% auf 118.075 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)
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