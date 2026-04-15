SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

15.04.2026, 559 Zeichen

Um 11:06 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 5890 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.97% auf 71.15 Euro, dahinter Frequentis mit +2.54% auf 80.7 Euro und Bajaj Mobility AG mit +2.31% auf 16.37 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24056 (+0.05%, Ultimo 2025: 24490, -1.82% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +2.12% auf 41.47 Euro, dahinter Infineon mit +1.94% auf 45.3175 Euro und Merck KGaA mit +1.31% auf 118.075 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)


(15.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...

» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...

» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)

» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...

» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco

» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...

» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger für Gesprächsstoff im ATX sorgten
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
Wie SW Umwelttechnik, Fabasoft, Bajaj Mobility AG, FACC, Rosenbauer und Frequentis für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik steigt 4,73 Prozent
Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1), Uniqa(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1), SBO(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(5), Strabag(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.19%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -0.98%
    Star der Stunde: Agrana 0.86%, Rutsch der Stunde: FACC -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: VIG(2), Kontron(2), FACC(2), CPI Europe AG(1), Erste Group(1), OMV(1), RBI(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 3.1%, Rutsch der Stunde: FACC -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
    Star der Stunde: Porr 0.57%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.05%
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Investieren in unsicheren Zeiten (Heike Arbter / Gunter Deuber)

    Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, ge...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Ryuji Miyamoto
    Kobe 1995 After the Earthquake
    1995
    Telescope

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser



    Autor: Christian Drastil

    15.04.2026, 559 Zeichen

    Um 11:06 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 5890 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.97% auf 71.15 Euro, dahinter Frequentis mit +2.54% auf 80.7 Euro und Bajaj Mobility AG mit +2.31% auf 16.37 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 24056 (+0.05%, Ultimo 2025: 24490, -1.82% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +2.12% auf 41.47 Euro, dahinter Infineon mit +1.94% auf 45.3175 Euro und Merck KGaA mit +1.31% auf 118.075 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)


    (15.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...

    » Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...

    » ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)

    » Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco

    » LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...

    » Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    Wie SW Umwelttechnik, Fabasoft, Bajaj Mobility AG, FACC, Rosenbauer und Frequentis für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik steigt 4,73 Prozent
    Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1), Uniqa(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1), SBO(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(5), Strabag(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.19%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -0.98%
      Star der Stunde: Agrana 0.86%, Rutsch der Stunde: FACC -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: VIG(2), Kontron(2), FACC(2), CPI Europe AG(1), Erste Group(1), OMV(1), RBI(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 3.1%, Rutsch der Stunde: FACC -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
      Star der Stunde: Porr 0.57%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.05%
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Investieren in unsicheren Zeiten (Heike Arbter / Gunter Deuber)

      Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, ge...

      Books josefchladek.com

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de