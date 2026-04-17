» Börsepeople im Podcast S24/15: Thomas Leissing

17.04.2026, 1949 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8608/

Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten wir im Kapitalmarktumfeld immer wieder Kontakt, Egger war starker Emittent von Retailanleihen an der Wiener Börse. Thomas führt aus, warum dieses Segment für Egger derzeit kein Thema mehr darstellt. Wir sprechen auch ausführlich über die Finanzierungsstrategie des Familienunternehmens und die Bedeutung der freien Cash-flows, Eigenkapital sorgt für Stabilität. Im Bereich der Fremdfinanzierung gibt es ein Drei-Säulen-Modell: Bankenfinanzierung, Kapitalmarktfinanzierungen und das Factoring-Programm. Das Gespräch wurde bei der #tfc25 aufgezeichnet und beinhaltet Infos zur #tfc26 von SLG Treasury sowie natürlich wieder einen Einspieler von Melanie.



- https://www.egger.com/de/?country=AT

- die Treasury & Finance Convention (TFC) richtet SLG 2026 als „TFC kompakt“ aus: ein fokussierter Tag im Juni, entwickelt aus dem Feedback der Community. https://treasury-finance-convention.at



Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(17.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter, AT&S 17x in 74 Handelstagen top, Duett mit Gregor Rosinger

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1. https://open.spotify.com/episode/6Qhpqr3aY1BxeNB6aosxJT Börsepeople im Podcast S24/15: Thomas Leissing - Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten wir im Kapitalmarktumfeld immer wieder Kontakt, Egger war starker Emittent von Retailanleihen an der Wiener Börse. Thomas führt aus, warum dieses Segment für Egger derzeit kein Thema mehr darstellt. Wir sprechen auch ausführlich über die Finanzierungsstrategie des Familienunternehmens und die Bedeutung der freien Cash-flows, Eigenkapital sorgt für Stabilität. Im Bereich der Fremdfinanzierung gibt es ein Drei-Säulen-Modell: Bankenfinanzierung, Kapitalmarktfinanzierungen und das Factoring-Programm. Das Gespräch wurde bei der #tfc25 aufgezeichnet und beinhaltet Infos zur #tfc26 von SLG Treasury sowie natürlich wieder einen Einspieler von Melanie.



- https://www.egger.com/de/?country=AT

- die Treasury & Finance Convention (TFC) richtet SLG 2026 als „TFC kompakt“ aus: ein fokussierter Tag im Juni, entwickelt aus dem Feedback der Community. https://treasury-finance-convention.at



Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/

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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 24 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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