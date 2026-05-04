(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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04.05.2026, 560 Zeichen
Um 12:33 liegt der ATX mit +0.07 Prozent im Plus bei 5799 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.87% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.16% auf 97.7 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.83% auf 4.205 Euro und Semperit mit +1.51% auf 15.125 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24200 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, -0.81% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.91% auf 1395.2 Euro, dahinter Brenntag mit +2.17% auf 63.43 Euro und Siemens Energy mit +1.35% auf 183.02 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)
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