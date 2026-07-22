ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Bawag ...

22.07.2026, 2433 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,79 Prozent und 6.511,24 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 1,63 Prozent auf 3.202,97 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von einer spürbaren Erholung bei Halbleiter- und KI-Aktien. Die gute Stimmung für Chipaktien schlug sich auch in Wien nieder: Die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S fanden sich mit einem Plus von knapp 12 Prozent weit oben an der ATX-Spitze. Halbleiteraktien profitierten von guten Vorgaben aus Südkorea, wo die Chipwerte sich deutlich erholten.

Unter Druck kamen nach Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung Wienerberger-Aktien und verloren 4,1 Prozent. Wienerberger hat im zweiten Quartal trotz eines Umsatzanstiegs weniger operativen Gewinn erzielt. Hauptgrund war laut Wienerberger ein unerwartet schwacher Wohnungsneubau, vor allem in Nordamerika. Der Jahresausblick wurde gesenkt. Analysten werten die Zahlen in einer ersten Reaktion negativ. Sie haben zwar eine Gewinnwarnung erwartet, das Ausmaß der Prognosesenkung war aber deutlich stärker als erwartet. Bawag-Aktien rutschten nach Meldung von Zahlen zeitweise ins Minus, konnten sich bis Handelsende aber knapp ins Plus vorarbeiten und schlossen 0,6 Prozent fester. Das Bankhaus hat im ersten Halbjahr mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Den Analysten der Erste Group zufolge haben die Zahlen die Erwartungen übertroffen. Noch deutlicher nach oben ging es mit den anderen Bankwerten: Erste Group und RBI fanden sich mit Gewinnen von um die 3 Prozent unter den größten ATX-Gewinnern. Das bestimmende Thema an der Börse dürfte weiter der Iran-Konflikt bleiben. Hier gab es zuletzt gemischte Signale: Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe. Mit Spannung erwartet werden an den Märkten auch die im Wochenverlauf anstehenden Quartalszahlen einiger wichtiger US-Konzerne. Auf dem Kalender steht etwa die Ergebnispräsentation der Google -Mutter Alphabet. Impulse könnte schließlich auch der morgen Donnerstag anstehende Leitzinsentscheid der EZB liefern. Ein Zinsschritt wird zwar nicht erwartet, Börsianer hoffen aber auf Hinweise darauf, ob es bei der Sitzung im September eine Zinserhöhung geben wird."

(22.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt Alta die 40-Prozent-Frage und die RBI legt etwas zurück

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Zumtobel, Wienerberger, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Marinomed Biotech, ATX NTR, Emerald Horizon AG, VIG, SBO, RBI, Palfinger, CA Immo, Gurktaler AG VZ, Rosenbauer, Amag, Bawag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Airbus Group, GEA Group, E.ON , RWE, Rheinmetall.

Random Partner Do&Co

Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon:...

» Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt ...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. imaps Börsenspiel, China, Franziska Wal...

» LinkedIn-NL: Das imaps Börsenspiel, die Bösewichtin zu Gast und unglaubl...

» ATX-Trends: AT&S, Porr, wienreberger ...

» IMAPS Capital: Wie ein Zertifikate-Emittent Trader-Strategien handelbar ...

» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.7.: Frequentis (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Peter Schiefer (audio cd.at)