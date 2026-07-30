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Andritz-Day (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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30.07.2026, 558 Zeichen

Um 11:45 liegt der ATX mit +1.06 Prozent im Plus bei 6367 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +8.22% auf 80.3 Euro, dahinter Wienerberger mit +3.70% auf 21.57 Euro und Frequentis mit +3.11% auf 74.65 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25477 (+0.06%, Ultimo 2025: 24490, 3.96% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +5.44% auf 93.93 Euro, dahinter MTU Aero Engines mit +3.44% auf 368.85 Euro und Infineon mit +2.61% auf 55.9 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.07.)


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