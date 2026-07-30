Andritz-Day (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.07.2026, 558 Zeichen
Um 11:45 liegt der ATX mit +1.06 Prozent im Plus bei 6367 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +8.22% auf 80.3 Euro, dahinter Wienerberger mit +3.70% auf 21.57 Euro und Frequentis mit +3.11% auf 74.65 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25477 (+0.06%, Ultimo 2025: 24490, 3.96% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +5.44% auf 93.93 Euro, dahinter MTU Aero Engines mit +3.44% auf 368.85 Euro und Infineon mit +2.61% auf 55.9 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.07.)
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