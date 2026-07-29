Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

29.07.2026, 623 Zeichen

IPOs:

29.07.1999: ADCON: Adcon Telemetry mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 23,20 Mio. Euro (dazu Greenshoe 2,40 Mio. Euro).



over MA200:

29.07.2025: EuroTeleSites AG: Am längsten über MA200: 6 Tage (endete am: 29.07.2025)

Bisher gab es an einem 29. Juli 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.07. beträgt 0,17%. Der beste 29.07. fand im Jahr 1992 mit 2,25%statt, der schlechteste 29.07. im Jahr 1998 mit -2,20%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)

(29.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX.

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