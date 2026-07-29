SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

29.07.2026, 623 Zeichen

IPOs:
29.07.1999: ADCON: Adcon Telemetry mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 23,20 Mio. Euro (dazu Greenshoe 2,40 Mio. Euro).

over MA200:
29.07.2025: EuroTeleSites AG: Am längsten über MA200: 6 Tage (endete am: 29.07.2025)

Bisher gab es an einem 29. Juli 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.07. beträgt 0,17%. Der beste 29.07. fand im Jahr 1992 mit 2,25%statt, der schlechteste 29.07. im Jahr 1998 mit -2,20%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)


(29.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (...

» PIR-News zu Andritz, Verbund, Erste Group, RBI/Addiko, Research zu Palfi...

» Andritz-Day (Christian Drastil)

» ATX legt zu: Andritz glänzt mit Rekordauftragsbestand, Bundesfinanzierun...

» Österreichs Aktienmarkt im Fokus: Börse Social Network startet IR-Wochen...

» Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) feste...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites (Börse Geschichte)...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Kontron - Annahmefrist zu Ende - ca. 12,3 Mio. Aktien angedient
Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 2,44 Prozent zu, AT&S und Andritz sehr stark
Wie AT&S, Andritz, Lenzing, Verbund, voestalpine und EVN für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Bawag - Permanent TSB-Übernahme nimmt weitere Hürde
Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1)
    Star der Stunde: VIG 2.76%, Rutsch der Stunde: FACC -0.91%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.75%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.57%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(4), VIG(2)
    BSN MA-Event EuroTeleSites AG
    Star der Stunde: AT&S 5.98%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.56%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(3), AT&S(2), Verbund(1), RBI(1), Porr(1)
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Andreas Wölfl - das imaps Börsenspiel als grosses iFG Cup Revival und ein Österreich-Spoiler

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute heisst es "Servus Andreas Wölfl", wir hatten uns am Sonntag vor dem WM-Finale bei einem seinen seltenen Wien-Besuche getroffen und die klei...

    Books josefchladek.com

    Formes nues
    ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
    1935
    Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

    Ryuji Miyamoto
    Kobe 1995 After the Earthquake
    1995
    Telescope

    Eva Chupikova
    Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
    2026
    Self published

    Harry Gruyaert
    Irish Summers
    2020
    Gallery Fifty One

    Karl Blossfeldt
    Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
    1932
    Verlag für Kunstwissenschaft



    Autor: Börse Geschichte

    29.07.2026, 623 Zeichen

    IPOs:
    29.07.1999: ADCON: Adcon Telemetry mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 23,20 Mio. Euro (dazu Greenshoe 2,40 Mio. Euro).

    over MA200:
    29.07.2025: EuroTeleSites AG: Am längsten über MA200: 6 Tage (endete am: 29.07.2025)

    Bisher gab es an einem 29. Juli 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.07. beträgt 0,17%. Der beste 29.07. fand im Jahr 1992 mit 2,25%statt, der schlechteste 29.07. im Jahr 1998 mit -2,20%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.07. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)


    (29.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (...

    » PIR-News zu Andritz, Verbund, Erste Group, RBI/Addiko, Research zu Palfi...

    » Andritz-Day (Christian Drastil)

    » ATX legt zu: Andritz glänzt mit Rekordauftragsbestand, Bundesfinanzierun...

    » Österreichs Aktienmarkt im Fokus: Börse Social Network startet IR-Wochen...

    » Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) feste...

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites (Börse Geschichte)...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Kontron - Annahmefrist zu Ende - ca. 12,3 Mio. Aktien angedient
    Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 2,44 Prozent zu, AT&S und Andritz sehr stark
    Wie AT&S, Andritz, Lenzing, Verbund, voestalpine und EVN für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Bawag - Permanent TSB-Übernahme nimmt weitere Hürde
    Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1)
      Star der Stunde: VIG 2.76%, Rutsch der Stunde: FACC -0.91%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.75%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.57%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(4), VIG(2)
      BSN MA-Event EuroTeleSites AG
      Star der Stunde: AT&S 5.98%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.56%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(3), AT&S(2), Verbund(1), RBI(1), Porr(1)
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Andreas Wölfl - das imaps Börsenspiel als grosses iFG Cup Revival und ein Österreich-Spoiler

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute heisst es "Servus Andreas Wölfl", wir hatten uns am Sonntag vor dem WM-Finale bei einem seinen seltenen Wien-Besuche getroffen und die klei...

      Books josefchladek.com

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Yusuf Sevinçli
      Oculus
      2018
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Harry Gruyaert
      Lumières blanches
      1986
      Éditions Photo Copies

      Ryuji Miyamoto
      Kobe 1995 After the Earthquake
      1995
      Telescope

      Fritz Kühn
      Kompositionen in Schwarz und Weiß
      1959
      F. Bruckmann

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de