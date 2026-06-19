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Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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19.06.2026, 711 Zeichen

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/5Nc20S323PnBRnWpwURbRZ
- ATX nach der Rekordwelle etwas leichter
- AT&S erneut vorne
- PIR-News: Research zu Flughafen Wien, Erste Group, Semperit, Palfinger, Neuzugang an der Wiener Börse
- Gernot Heitzinger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der langjährige Manager von Aktienfonds freut sich über die aktuellen Rekordniveaus an der Wiener Börse ...
- Vintage zu Pankl
- danke an Porr und Servus TV
- Börse Frankfurt mit dem DAX weiter im Umfeld der 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)


(19.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




 

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Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

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    Autor: Christian Drastil

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