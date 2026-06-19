Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.06.2026, 627 Zeichen

Umsatzextrema:

19.06.2015: Bester - SBO: 50.927.400 Euro (Doppelzählung); Preis: 64,43 Euro, Stück (Einfachzählung): 395.215 zum Kalender



Indexumstellungen:

19.06.1995: Böhler kommt in den ATX.

19.06.2000: Cybertron kommt in den ATX.

Bisher gab es an einem 19. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.06. beträgt 0,17%. Der beste 19.06. fand im Jahr 2012 mit 2,47% statt, der schlechteste 19.06. im Jahr 2018 mit -1,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)

(19.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post.

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