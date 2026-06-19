SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.06.2026, 627 Zeichen

Umsatzextrema:
19.06.2015: Bester - SBO: 50.927.400 Euro (Doppelzählung); Preis: 64,43 Euro, Stück (Einfachzählung): 395.215 zum Kalender

Indexumstellungen:
19.06.1995: Böhler kommt in den ATX.
19.06.2000: Cybertron kommt in den ATX.

Bisher gab es an einem 19. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.06. beträgt 0,17%. Der beste 19.06. fand im Jahr 2012 mit 2,47% statt, der schlechteste 19.06. im Jahr 2018 mit -1,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)


(19.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post.

Random Partner

Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)

» PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag un...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, ha...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...

» Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Strabag mit Auftrag aus Rumänien
AT&S bekommt Kursziel 600 Euro
Jultrevoxin Erfahrungen 2026: Seriös oder nicht? - Official
Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, hat die doppelte 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1), EVN(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 2.78%, Rutsch der Stunde: Agrana -2.94%
    BSN Vola-Event Telekom Austria
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.28%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.13%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(4), Porr(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Wienerberger 0.8%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.16%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Österreichische Post(1), Rosenbauer(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1171: ATX unverändert, Privatanleger-Gedanken zur B&C, RBI und NLB, weiters Hello again? an die OMV

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Antonio Moreno
    Cuaderno de campo
    2025
    Self published

    Yusuf Sevinçli
    Tumult
    2024
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire



    Autor: Börse Geschichte

    19.06.2026, 627 Zeichen

    Umsatzextrema:
    19.06.2015: Bester - SBO: 50.927.400 Euro (Doppelzählung); Preis: 64,43 Euro, Stück (Einfachzählung): 395.215 zum Kalender

    Indexumstellungen:
    19.06.1995: Böhler kommt in den ATX.
    19.06.2000: Cybertron kommt in den ATX.

    Bisher gab es an einem 19. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.06. beträgt 0,17%. Der beste 19.06. fand im Jahr 2012 mit 2,47% statt, der schlechteste 19.06. im Jahr 2018 mit -1,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.06. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)


    (19.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post.

    Random Partner

    Freisinger
    FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)

    » PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag un...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, ha...

    » Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...

    » Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Strabag mit Auftrag aus Rumänien
    AT&S bekommt Kursziel 600 Euro
    Jultrevoxin Erfahrungen 2026: Seriös oder nicht? - Official
    Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, hat die doppelte 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1), EVN(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 2.78%, Rutsch der Stunde: Agrana -2.94%
      BSN Vola-Event Telekom Austria
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.28%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.13%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(4), Porr(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Wienerberger 0.8%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.16%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Österreichische Post(1), Rosenbauer(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1171: ATX unverändert, Privatanleger-Gedanken zur B&C, RBI und NLB, weiters Hello again? an die OMV

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Yusuf Sevinçli
      Tumult
      2024
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Formes nues
      ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
      1935
      Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de