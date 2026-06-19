Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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19.06.1995: Böhler kommt in den ATX.
19.06.2000: Cybertron kommt in den ATX.
Bisher gab es an einem 19. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.06. beträgt 0,17%. Der beste 19.06. fand im Jahr 2012 mit 2,47% statt, der schlechteste 19.06. im Jahr 2018 mit -1,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)
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