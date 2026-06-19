(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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19.06.2026, 553 Zeichen
Um 11:00 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 6525 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.24% auf 34.575 Euro, dahinter Strabag mit +0.89% auf 90.8 Euro und AT&S mit +0.88% auf 228 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25136 (+0.43%, Ultimo 2025: 24490, 2.19% ytd). Topperformer DAX sind Mercedes-Benz Group mit +1.95% auf 45.47 Euro, dahinter BMW mit +1.87% auf 60.86 Euro und Rheinmetall mit +1.80% auf 1199.8 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)
Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht
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