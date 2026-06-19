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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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19.06.2026, 553 Zeichen

Um 11:00 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 6525 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.24% auf 34.575 Euro, dahinter Strabag mit +0.89% auf 90.8 Euro und AT&S mit +0.88% auf 228 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25136 (+0.43%, Ultimo 2025: 24490, 2.19% ytd). Topperformer DAX sind Mercedes-Benz Group mit +1.95% auf 45.47 Euro, dahinter BMW mit +1.87% auf 60.86 Euro und Rheinmetall mit +1.80% auf 1199.8 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)


(19.06.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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