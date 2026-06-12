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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.06.2026, 562 Zeichen

Um 13:03 liegt der ATX mit +3.11 Prozent im Plus bei 6262 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 17.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +7.38% auf 207.25 Euro, dahinter Wienerberger mit +7.30% auf 23.82 Euro und AT&S mit +6.50% auf 152.3 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24597 (+1.60%, Ultimo 2025: 24490, -1.14% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Bank mit +5.49% auf 28.44 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +5.28% auf 182.4 Euro und Commerzbank mit +4.28% auf 37.31 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)


(12.06.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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