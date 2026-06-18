(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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18.06.2026, 573 Zeichen
Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.39% auf 221.25 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.21% auf 50.1 Euro und Bajaj Mobility AG mit +0.75% auf 18.74 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24946 (+0.05%, Ultimo 2025: 24490, 1.82% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +3.95% auf 80.105 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.52% auf 167.43 Euro und Airbus Group mit +2.84% auf 192.33 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)
Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht
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