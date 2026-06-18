Börsegeschichte 18.6.: Pankl, Strabag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

18.06.2026, 613 Zeichen

IPOs:

18.06.1998: Pankl: Pankl mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 0,46 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 55,50 Mio. ATS).



Positive Serie in Tagen:

18.06.2021: Strabag: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 18.06.2021)

Bisher gab es an einem 18. Juni 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.06. beträgt -0,02%. Der beste 18.06. fand im Jahr 2019 mit 1,52% statt, der schlechteste 18.06. im Jahr 2021 mit -2,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)

(18.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, CPI Europe AG, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, voestalpine, Rosgix, EVN, Uniqa, Warimpex, FACC, BTV AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Siemens, Airbus Group, Henkel, Beiersdorf, Symrise, Commerzbank.

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