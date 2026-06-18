Börsegeschichte 18.6.: Pankl, Strabag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
18.06.2026, 613 Zeichen
IPOs:
18.06.1998: Pankl: Pankl mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 0,46 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 55,50 Mio. ATS).
Positive Serie in Tagen:
18.06.2021: Strabag: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 18.06.2021)
Bisher gab es an einem 18. Juni 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.06. beträgt -0,02%. Der beste 18.06. fand im Jahr 2019 mit 1,52% statt, der schlechteste 18.06. im Jahr 2021 mit -2,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)
Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, CPI Europe AG, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, voestalpine, Rosgix, EVN, Uniqa, Warimpex, FACC, BTV AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Siemens, Airbus Group, Henkel, Beiersdorf, Symrise, Commerzbank.
Random Partner
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)
» PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag un...
» Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, ha...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...
» Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroSto...
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Bö...
- Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: AT&S, Do&Co (#gabb Radar)
- PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, ...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich: Ronald Nemec, Erste Group, mit feinen Erinnerungen (noch 18 Tage bis zum 20. Zertifikate Award Austria)
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 18 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026,
heute habe ich einen Talk mit Ronald Nemec, Head Group Equity Trading...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
18.06.2026, 613 Zeichen
IPOs:
18.06.1998: Pankl: Pankl mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 0,46 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 55,50 Mio. ATS).
Positive Serie in Tagen:
18.06.2021: Strabag: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 18.06.2021)
Bisher gab es an einem 18. Juni 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.06. beträgt -0,02%. Der beste 18.06. fand im Jahr 2019 mit 1,52% statt, der schlechteste 18.06. im Jahr 2021 mit -2,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)
Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, CPI Europe AG, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, voestalpine, Rosgix, EVN, Uniqa, Warimpex, FACC, BTV AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Siemens, Airbus Group, Henkel, Beiersdorf, Symrise, Commerzbank.
Random Partner
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)
» PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag un...
» Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, ha...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...
» Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroSto...
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Bö...
- Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: AT&S, Do&Co (#gabb Radar)
- PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, ...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich: Ronald Nemec, Erste Group, mit feinen Erinnerungen (noch 18 Tage bis zum 20. Zertifikate Award Austria)
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 18 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026,
heute habe ich einen Talk mit Ronald Nemec, Head Group Equity Trading...
Books josefchladek.com
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Karl Blossfeldt
Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
1932
Verlag für Kunstwissenschaft
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press