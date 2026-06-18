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Börsegeschichte 18.6.: Pankl, Strabag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

18.06.2026, 613 Zeichen

IPOs:
18.06.1998: Pankl: Pankl mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 0,46 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 55,50 Mio. ATS).

Positive Serie in Tagen:
18.06.2021: Strabag: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 18.06.2021)

Bisher gab es an einem 18. Juni 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.06. beträgt -0,02%. Der beste 18.06. fand im Jahr 2019 mit 1,52% statt, der schlechteste 18.06. im Jahr 2021 mit -2,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)


(18.06.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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