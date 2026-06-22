22.06.2026, 560 Zeichen

Um 12:30 liegt der ATX mit +0.16 Prozent im Plus bei 6538 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.76% auf 234.5 Euro, dahinter Strabag mit +2.08% auf 88.5 Euro und Bajaj Mobility AG mit +1.61% auf 18.9 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24927 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.86% auf 85.95 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.22% auf 41.195 Euro und RWE mit +1.07% auf 55.69 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)

(22.06.2026)

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D&D Research Rendezvous #22: Gunter Deuber mit Blick auf den ATX, besonderen Blick auf AT&S, dazu Notenbanken, Standort, KI und Treasury

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post, Symrise, Fresenius Medical Care, Fresenius, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Brenntag, SAP, Volkswagen Vz., DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Post, Siemens Healthineers.

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