(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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22.06.2026, 560 Zeichen
Um 12:30 liegt der ATX mit +0.16 Prozent im Plus bei 6538 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.76% auf 234.5 Euro, dahinter Strabag mit +2.08% auf 88.5 Euro und Bajaj Mobility AG mit +1.61% auf 18.9 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24927 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.86% auf 85.95 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.22% auf 41.195 Euro und RWE mit +1.07% auf 55.69 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)
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