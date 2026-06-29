Börsegeschichte 29.6.: MAI, OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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29.06.2026, 583 Zeichen
Geburtstage:
30.04.2007: Meinl Airports International: Jahrestag IPO 7000 Tage zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
29.06.1992: OMV: Längste negative Serie: 15 Tage (endete am 29.06.1992)
Bisher gab es an einem 29. Juni 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.06. beträgt 0,49%. Der beste 29.06. fand im Jahr 2012 mit 4,79% statt, der schlechteste 29.06. im Jahr 2015 mit -3,28%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.06.)
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(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.06.)
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