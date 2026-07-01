Nachlese: Auftakt Treasury-Juli SLG Treasury Gerald Walek, Paul Trummer (audio cd.at)

01.07.2026, 1385 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/400fjJeCPqWlj2hGgavbtT?si=fea195fe48a34876

Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Mein Auftaktgast ist Gerald Walek, Senior Economist bei der Erste Group, der einen Wirtschafts- und Zinsausblick in Zeiten der KI-Revolution gibt. Und er ist ehemaliger Preisträger eines Analysten-Awards von uns.

https://www.erstegroup.com/de/home

https://www.slg.co.at

https://treasury-finance-convention.at

Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc

Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

Wiener Börse Party #1188 nachhören: https://open.spotify.com/episode/1XR0z5foUpKwsy9Zw5EOas

- ATX stärker

- AT&S gesucht

- schönes Do&Co-Jubiläum

- Paul Trummer läutet die Opening Bell für Dienstag und damit den Halbjahresultimo an der Wiener Börse. Aktuell unterstützt er mit Gaisberg die NLB Group bei einem Versuch, die Addiko Bank zu übernehmen.

- PIR-News: Millionen-Auftrag für Kontron, RBI/Addiko-Zwischenstand, Porr erreicht Durchschlag, Post-News, Fondsvermögen, Research zu UBM, Porr

- Volabreak vs. Hydration Break

- Börse Frankfurt mit dem DAX fester

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)

(01.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Semperit, Amag, EuroTeleSites AG, Rosgix, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Hannover Rück, BASF, BMW, Brenntag, Volkswagen Vz., HeidelbergCement, Deutsche Telekom, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon, Siemens.

Random Partner Kathrein Privatbank

Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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