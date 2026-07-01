Nachlese: Auftakt Treasury-Juli SLG Treasury Gerald Walek, Paul Trummer (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
01.07.2026, 1385 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/400fjJeCPqWlj2hGgavbtT?si=fea195fe48a34876
Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Mein Auftaktgast ist Gerald Walek, Senior Economist bei der Erste Group, der einen Wirtschafts- und Zinsausblick in Zeiten der KI-Revolution gibt. Und er ist ehemaliger Preisträger eines Analysten-Awards von uns.
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)
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