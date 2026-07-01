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Nachlese: Auftakt Treasury-Juli SLG Treasury Gerald Walek, Paul Trummer (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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01.07.2026, 1385 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/400fjJeCPqWlj2hGgavbtT?si=fea195fe48a34876
Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Mein Auftaktgast ist Gerald Walek, Senior Economist bei der Erste Group, der einen Wirtschafts- und Zinsausblick in Zeiten der KI-Revolution gibt. Und er ist ehemaliger Preisträger eines Analysten-Awards von uns.
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Wiener Börse Party #1188 nachhören: https://open.spotify.com/episode/1XR0z5foUpKwsy9Zw5EOas
- ATX stärker
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- schönes Do&Co-Jubiläum
- Paul Trummer läutet die Opening Bell für Dienstag und damit den Halbjahresultimo an der Wiener Börse. Aktuell unterstützt er mit Gaisberg die NLB Group bei einem Versuch, die Addiko Bank zu übernehmen.
- PIR-News: Millionen-Auftrag für Kontron, RBI/Addiko-Zwischenstand, Porr erreicht Durchschlag, Post-News, Fondsvermögen, Research zu UBM, Porr
- Volabreak vs. Hydration Break
- Börse Frankfurt mit dem DAX fester
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)


(01.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.




 

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    Autor: Christian Drastil

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