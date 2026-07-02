SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Barbara Jakob #tfc26, Eva Landrichtinger, Peter Brezinschek (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.07.2026, 2800 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/7uUE5ijDfc00QEf4ZEkI7W?si=8678efe22c7e468d
Treasury & Finance Convention Podcast: Barbara Jakob (Bauer AG) bei der #tfc26 #tfckompakt
Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Gast der heutigen Episode ist Barbara Jakob, Team Head Treasury Operations & Guidelines bei der Bauer AG. Wir reden über einen Start als Bankerin, einen Treasury-Start bei Siemens, aber natürlich vor allem über die Bauer AG und Barbaras Erfahrungen aus Projekten im Cash-Management, im Zahlungsverkehr, der Liquiditätsplanung sowie ihre besonderen Geschichte mit SLG Treasury.

Hören: https://open.spotify.com/episode/4MCk1AiZ6X52gfaJUV3yZk
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Peter Brezinschek! Reden wir doch kurz über Andritz, AT&S, den Standort sowie Sport...

Hören: https://open.spotify.com/episode/2MA5KyAXHiCDs3IytKPd4x
Eva Landrichtinger ist Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die gebürtige Linzerin studierte in Wien Jus und war mehr als 7 Jahre in der Bundespolitik tätig, der Weg führte sie vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über das Bundeskanzleramt bis hin zur Aufgabe als Kabinettschefin und dann Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW). Jetzt ist sie in der WKO für eben Banken und Versicherungen zuständig (der Newsletter ihrer Sparte ist ein grosser Tipp) und da können wir über ein spannendes Aufgabengebiet mit hoher Börserelevanz sprechen. Ich frage Eva auch, ob sie selbst investiert, zu ihren Aufsichtsjobs bei der FMA und der Schönbrunn Group. Zum geliebten Laufsport hat sie finally eine schöne (Familien)Geschichte.
https://www.wko.at/oe/bank-versicherung/start
Börsepeople Margarete Schramböck: https://audio-cd.at/page/podcast/5023
Börsepeople Anna Muri: https://audio-cd.at/page/podcast/6953

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/0fu5bw4L834CC3h4gs3S9w
- ATX zu Beginn 2. Halbjahr schwächer
- Erste über 10 Mrd. Handelsvolumen im 1. Halbjahr
- 25er von Andritz, die Moderatorin seh ich als gutes Omen
- Eva Landrichtinger läutet die Opening Bell für Mittwoch und damit für das 2. Halbjahr an den Börsen. Die Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich freut sich über die starke Performance der Finanztitel an der Wiener Börse.
- PIR-News: Agrana, Addiko, AT&S, Andritz, Asta Energy, Strabag, Emerald Horizon, cyan, Personalia bei Erste und RBI, Award für Frequentis
- Börse Frankfurt mit dem DAX unverändert, Rheinmetall wieder vierstellig
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.07.)


(02.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1190: ATX fester, ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO, Andritz-Blue-Chip-Facts, vor Österreich - Spanien ...




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Polytec Group, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Bawag, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, CA Immo, OMV, Stadlauer Malzfabrik AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, UBM, DAX, Deutsche Bank, Bayer, Rheinmetall, Vonovia SE, Hannover Rück, Münchener Rück, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Peter Brezinschek (audio cd.at)

» PIR-News: Strabag kauft Hochhaus, Auftrag für Andritz, HJ-Statistik der ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht

» ATX-Trends: Andritz, Zumtobel, OMV ...

» ATX klettert auf 6442 Punkte – SBO muss um ATX-Platz zittern, Palfinger ...

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

» Treasury-Transformation bei der Bauer AG: Wie ein Traditionskonzern sein...

» Börsegeschichte 2.7.: Karl-Heinz Grasser, EVN, Mayr-Melnhof, voestalpine...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
Skelvurizont Erfahrungen 2026: Die KI-Handelsplattform im Überblick
Strabag erwirbt Hochhaus in Danzig
Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht
Marktwert der wertvollsten Börsennotierten weiter gestiegen
1. Halbjahr an der Wiener Börse: Höhere Aktienumsätze, drei Listings, Allzeithoch




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    BSN Vola-Event voestalpine
    Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -0.97%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(3)
    BSN Vola-Event Porr
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.74%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.13%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Bawag(1), voestalpine(1), VIG(1), Kontron(1)
    Hellofolio zu Porr
    BSN Vola-Event Palfinger
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #36: Danke, Max Clary (Erste), für die Österreich-Aufklärung in Bezug auf das SpaceX-IPO

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Stephen Gill
    The Pillar
    2019
    Nobody

    JH Engström
    CDG / JHE
    2008
    Steidl

    Ryuji Miyamoto
    Kobe 1995 After the Earthquake
    1995
    Telescope

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK



    Autor: Christian Drastil

    02.07.2026, 2800 Zeichen

    Hören: https://open.spotify.com/episode/7uUE5ijDfc00QEf4ZEkI7W?si=8678efe22c7e468d
    Treasury & Finance Convention Podcast: Barbara Jakob (Bauer AG) bei der #tfc26 #tfckompakt
    Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Gast der heutigen Episode ist Barbara Jakob, Team Head Treasury Operations & Guidelines bei der Bauer AG. Wir reden über einen Start als Bankerin, einen Treasury-Start bei Siemens, aber natürlich vor allem über die Bauer AG und Barbaras Erfahrungen aus Projekten im Cash-Management, im Zahlungsverkehr, der Liquiditätsplanung sowie ihre besonderen Geschichte mit SLG Treasury.

    Hören: https://open.spotify.com/episode/4MCk1AiZ6X52gfaJUV3yZk
    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Peter Brezinschek! Reden wir doch kurz über Andritz, AT&S, den Standort sowie Sport...

    Hören: https://open.spotify.com/episode/2MA5KyAXHiCDs3IytKPd4x
    Eva Landrichtinger ist Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die gebürtige Linzerin studierte in Wien Jus und war mehr als 7 Jahre in der Bundespolitik tätig, der Weg führte sie vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über das Bundeskanzleramt bis hin zur Aufgabe als Kabinettschefin und dann Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW). Jetzt ist sie in der WKO für eben Banken und Versicherungen zuständig (der Newsletter ihrer Sparte ist ein grosser Tipp) und da können wir über ein spannendes Aufgabengebiet mit hoher Börserelevanz sprechen. Ich frage Eva auch, ob sie selbst investiert, zu ihren Aufsichtsjobs bei der FMA und der Schönbrunn Group. Zum geliebten Laufsport hat sie finally eine schöne (Familien)Geschichte.
    https://www.wko.at/oe/bank-versicherung/start
    Börsepeople Margarete Schramböck: https://audio-cd.at/page/podcast/5023
    Börsepeople Anna Muri: https://audio-cd.at/page/podcast/6953

    Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/0fu5bw4L834CC3h4gs3S9w
    - ATX zu Beginn 2. Halbjahr schwächer
    - Erste über 10 Mrd. Handelsvolumen im 1. Halbjahr
    - 25er von Andritz, die Moderatorin seh ich als gutes Omen
    - Eva Landrichtinger läutet die Opening Bell für Mittwoch und damit für das 2. Halbjahr an den Börsen. Die Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich freut sich über die starke Performance der Finanztitel an der Wiener Börse.
    - PIR-News: Agrana, Addiko, AT&S, Andritz, Asta Energy, Strabag, Emerald Horizon, cyan, Personalia bei Erste und RBI, Award für Frequentis
    - Börse Frankfurt mit dem DAX unverändert, Rheinmetall wieder vierstellig
    - mehr dazu im Podcast

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.07.)


    (02.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1190: ATX fester, ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO, Andritz-Blue-Chip-Facts, vor Österreich - Spanien ...




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Polytec Group, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Bawag, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, CA Immo, OMV, Stadlauer Malzfabrik AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, UBM, DAX, Deutsche Bank, Bayer, Rheinmetall, Vonovia SE, Hannover Rück, Münchener Rück, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando.

    Random Partner

    Kontron
    Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 3.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Peter Brezinschek (audio cd.at)

    » PIR-News: Strabag kauft Hochhaus, Auftrag für Andritz, HJ-Statistik der ...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht

    » ATX-Trends: Andritz, Zumtobel, OMV ...

    » ATX klettert auf 6442 Punkte – SBO muss um ATX-Platz zittern, Palfinger ...

    » Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

    » Treasury-Transformation bei der Bauer AG: Wie ein Traditionskonzern sein...

    » Börsegeschichte 2.7.: Karl-Heinz Grasser, EVN, Mayr-Melnhof, voestalpine...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    Skelvurizont Erfahrungen 2026: Die KI-Handelsplattform im Überblick
    Strabag erwirbt Hochhaus in Danzig
    Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht
    Marktwert der wertvollsten Börsennotierten weiter gestiegen
    1. Halbjahr an der Wiener Börse: Höhere Aktienumsätze, drei Listings, Allzeithoch




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      BSN Vola-Event voestalpine
      Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -0.97%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(3)
      BSN Vola-Event Porr
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.74%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.13%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Bawag(1), voestalpine(1), VIG(1), Kontron(1)
      Hellofolio zu Porr
      BSN Vola-Event Palfinger
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #36: Danke, Max Clary (Erste), für die Österreich-Aufklärung in Bezug auf das SpaceX-IPO

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de