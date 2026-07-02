Nachlese: Barbara Jakob #tfc26, Eva Landrichtinger, Peter Brezinschek (audio cd.at)

02.07.2026, 2800 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/7uUE5ijDfc00QEf4ZEkI7W?si=8678efe22c7e468d

Treasury & Finance Convention Podcast: Barbara Jakob (Bauer AG) bei der #tfc26 #tfckompakt

Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Gast der heutigen Episode ist Barbara Jakob, Team Head Treasury Operations & Guidelines bei der Bauer AG. Wir reden über einen Start als Bankerin, einen Treasury-Start bei Siemens, aber natürlich vor allem über die Bauer AG und Barbaras Erfahrungen aus Projekten im Cash-Management, im Zahlungsverkehr, der Liquiditätsplanung sowie ihre besonderen Geschichte mit SLG Treasury.

Hören: https://open.spotify.com/episode/4MCk1AiZ6X52gfaJUV3yZk

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Peter Brezinschek! Reden wir doch kurz über Andritz, AT&S, den Standort sowie Sport...

Hören: https://open.spotify.com/episode/2MA5KyAXHiCDs3IytKPd4x

Eva Landrichtinger ist Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die gebürtige Linzerin studierte in Wien Jus und war mehr als 7 Jahre in der Bundespolitik tätig, der Weg führte sie vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über das Bundeskanzleramt bis hin zur Aufgabe als Kabinettschefin und dann Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW). Jetzt ist sie in der WKO für eben Banken und Versicherungen zuständig (der Newsletter ihrer Sparte ist ein grosser Tipp) und da können wir über ein spannendes Aufgabengebiet mit hoher Börserelevanz sprechen. Ich frage Eva auch, ob sie selbst investiert, zu ihren Aufsichtsjobs bei der FMA und der Schönbrunn Group. Zum geliebten Laufsport hat sie finally eine schöne (Familien)Geschichte.

https://www.wko.at/oe/bank-versicherung/start

Börsepeople Margarete Schramböck: https://audio-cd.at/page/podcast/5023

Börsepeople Anna Muri: https://audio-cd.at/page/podcast/6953

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/0fu5bw4L834CC3h4gs3S9w

- ATX zu Beginn 2. Halbjahr schwächer

- Erste über 10 Mrd. Handelsvolumen im 1. Halbjahr

- 25er von Andritz, die Moderatorin seh ich als gutes Omen

- Eva Landrichtinger läutet die Opening Bell für Mittwoch und damit für das 2. Halbjahr an den Börsen. Die Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich freut sich über die starke Performance der Finanztitel an der Wiener Börse.

- PIR-News: Agrana, Addiko, AT&S, Andritz, Asta Energy, Strabag, Emerald Horizon, cyan, Personalia bei Erste und RBI, Award für Frequentis

- Börse Frankfurt mit dem DAX unverändert, Rheinmetall wieder vierstellig

- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.07.)

(02.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1190: ATX fester, ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO, Andritz-Blue-Chip-Facts, vor Österreich - Spanien ...

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Polytec Group, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Bawag, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, CA Immo, OMV, Stadlauer Malzfabrik AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, UBM, DAX, Deutsche Bank, Bayer, Rheinmetall, Vonovia SE, Hannover Rück, Münchener Rück, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando.

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