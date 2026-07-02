Nachlese: Barbara Jakob #tfc26, Eva Landrichtinger, Peter Brezinschek (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
02.07.2026, 2800 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/7uUE5ijDfc00QEf4ZEkI7W?si=8678efe22c7e468d
Treasury & Finance Convention Podcast: Barbara Jakob (Bauer AG) bei der #tfc26 #tfckompakt
Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Gast der heutigen Episode ist Barbara Jakob, Team Head Treasury Operations & Guidelines bei der Bauer AG. Wir reden über einen Start als Bankerin, einen Treasury-Start bei Siemens, aber natürlich vor allem über die Bauer AG und Barbaras Erfahrungen aus Projekten im Cash-Management, im Zahlungsverkehr, der Liquiditätsplanung sowie ihre besonderen Geschichte mit SLG Treasury.
Hören: https://open.spotify.com/episode/4MCk1AiZ6X52gfaJUV3yZk
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Peter Brezinschek! Reden wir doch kurz über Andritz, AT&S, den Standort sowie Sport...
Hören: https://open.spotify.com/episode/2MA5KyAXHiCDs3IytKPd4x
Eva Landrichtinger ist Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die gebürtige Linzerin studierte in Wien Jus und war mehr als 7 Jahre in der Bundespolitik tätig, der Weg führte sie vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über das Bundeskanzleramt bis hin zur Aufgabe als Kabinettschefin und dann Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW). Jetzt ist sie in der WKO für eben Banken und Versicherungen zuständig (der Newsletter ihrer Sparte ist ein grosser Tipp) und da können wir über ein spannendes Aufgabengebiet mit hoher Börserelevanz sprechen. Ich frage Eva auch, ob sie selbst investiert, zu ihren Aufsichtsjobs bei der FMA und der Schönbrunn Group. Zum geliebten Laufsport hat sie finally eine schöne (Familien)Geschichte.
https://www.wko.at/oe/bank-versicherung/start
Börsepeople Margarete Schramböck: https://audio-cd.at/page/podcast/5023
Börsepeople Anna Muri: https://audio-cd.at/page/podcast/6953
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/0fu5bw4L834CC3h4gs3S9w
- ATX zu Beginn 2. Halbjahr schwächer
- Erste über 10 Mrd. Handelsvolumen im 1. Halbjahr
- 25er von Andritz, die Moderatorin seh ich als gutes Omen
- Eva Landrichtinger läutet die Opening Bell für Mittwoch und damit für das 2. Halbjahr an den Börsen. Die Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich freut sich über die starke Performance der Finanztitel an der Wiener Börse.
- PIR-News: Agrana, Addiko, AT&S, Andritz, Asta Energy, Strabag, Emerald Horizon, cyan, Personalia bei Erste und RBI, Award für Frequentis
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- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.07.)
Wiener Börse Party #1190: ATX fester, ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO, Andritz-Blue-Chip-Facts, vor Österreich - Spanien ...
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