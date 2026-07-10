» Arge News vom DIRK (Christian Drastil)

10.07.2026, 1336 Zeichen

Um 10:15 liegt der ATX mit +0.50 Prozent im Plus bei 6489 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.84% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.02% auf 20.035 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.40% auf 22.51 Euro und Telekom Austria mit +1.12% auf 9.96 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25152 (+0.13%, Ultimo 2025: 24490, 2.57% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Telekom mit +3.12% auf 26.13 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +2.45% auf 170.525 Euro und Merck KGaA mit +1.65% auf 141.9 Euro.

Ziemlich ernst ist eine Last Minute Info vom DIRK, die während der Aufnahme in die Host-Mailbox kam:

"Vergleichbar sachfremd haben sich die ehemals als Dienst am Emittenten eingeführten Rechte zur Aktionärsidentifikation entwickelt. Dienten sie ursprünglich dem Wohle der börsennotierten Gesellschaft, ihr Aktionariat besser zu kennen und zu verstehen, ist aus dem Recht eine Pflicht geworden. Ab kommendem Jahr müssen die Unternehmen Daten aus der Aktionärsidentifikation für Steuerzwecke an die Finanzbehörden weiterleiten. Wie dies genau funktionieren soll, klärt sich vermutlich erst mit den ersten Unternehmen, die es machen. Ihre technische Ausstattung dürfte weit komplexer sein als ein paar zusätzliche Wasserflaschen am Spielfeldrand. "

Oida.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.07.)

(10.07.2026)

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Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO

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1. mind the #gabb





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