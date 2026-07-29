(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
29.07.2026, 537 Zeichen
Um 13:18 liegt der ATX mit +0.74 Prozent im Plus bei 6381 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.09% auf 132.2 Euro, dahinter FACC mit +2.55% auf 16.06 Euro und VIG mit +1.80% auf 68 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25485 (+0.08%, Ultimo 2025: 24490, 3.98% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.68% auf 1137.7 Euro, dahinter BASF mit +4.01% auf 50.93 Euro und Deutsche Bank mit +3.26% auf 31.945 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)
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