Nachlese: Florian Chilku, Horst Skoff (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
29.07.2026, 2457 Zeichen
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2oNvt7lKXjCUBg4DshKlZu
- ATX etwas leichter
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- PIR-News zu Palfinger, Andritz, Reploid, Porr, Addiko, Research zu RBI
- Florian Chilku läutet die Opening Bell für Dienstag. Als Head of Treasury der Do&Co ist natürlich der heutige Dividendenabschlagstag des Unternehmens ein Thema, Florian ist zudem auch Part der Coverstory im nächsten Börse Social Magazine
- Börse Frankfurt: DAX mit Rheinmetall stärker, Spoiler boerse@home
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
Hören: https://open.spotify.com/episode/0fWS2DaqcDXxFr7M9PuniV
Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.
a) ein Podcasttalk
b) eine Leseprobe
Für Folge 5 habe ich "„Horst Skoff – Mehr als ein Rockstar“ gewählt, aus dem egoth-Verlag, der auch bei mir geplant gewesen wäre. Autor und Skoff-Wegbegleiter Gernot Fleiss-Cianciabella im Talk über die Idee zum Buch und den Lebemenschen Horst Skoff - brillant, charmant, extrem und damit einer, der auch häufig auf die Schnauze gefallen ist. Aber wer wird schon von der ATP lebenslang gesperrt und geht daraus als Sieger hervor, rast mit 270 in eine Radarkontrolle (selbst Radar-Topstars wie Magnus Brunner schafften nur 130) oder wird von einem frühen Whistleblower drogenmässig angepatzt? Und dann gibt es noch das Kapitel Frauen. Das alles nicht spekulativ, sein Ableben gehört zu ihm, ist aber Randthema im Buch, es geht vielmehr u.a. um Sternstunden des österreichischen Tennis mit den Protagonisten Muster, Skoff, Antonitsch. Ich wusste längst nicht alles (Stichworte Didi Kühbauer, Falco), darf ebenfalls Anekdoten einwerfen, denn wir hatten uns sowohl auf dem Platz sowie auch bei Aktien getroffen.
„Horst Skoff – Mehr als ein Rockstar“: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1069339927
Das Fanboy-Buch: http://www.christian-drastil.com
Mehr Books from Friends: http://www.audio-cd.at/booksfromfriends
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)
Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast
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