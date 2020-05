Aufholpotenzial: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -31,03 Prozent, der DAX bei -19,02 Prozent und der Dow Jones bei -16,31 Prozent. Und: Blackrock erhöht die Risiko-Positionen. Man baut den Anteil von Staatsanleihen ab und erhöht dafür den Anteil an Risiko-Anlagen. Die Turbulenzen wegen der Pandemie böten langfristig eine strategische Gelegenheit. In den kommenden fünf Jahren dürfte der Return on Invest nun deutlich höher ausfallen. Das gelte auch noch nach der jüngsten Erholung. Aufgrund der Turbulenzen seien viele Portfolios nun in Risiko-Assets untergewichtet. Blackrock empfiehlt, sie wieder an den ursprünglichen Zielen auszurichten.

(06.05.2020)

Akt. Indikation: 125.80 / 126.60

Uhrzeit: 13:41:26

Veränderung zu letztem SK: -0.32%

Letzter SK: 126.60 ( -0.78%)

Bildnachweis

1. BlackRock >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar: UBM , Mayr-Melnhof , OMV , Warimpex , Agrana , S Immo , Strabag , SW Umwelttechnik , Addiko Bank , Andritz , AT&S , Bawag , Immofinanz , Pierer Mobility AG , Polytec , VIG , Wienerberger , Wolford , Eyemaxx Real Estate , Münchener Rück , Vonovia SE , BMW , Continental , Daimler , Deutsche Boerse , Fresenius , Infineon , Merck KGaA , MTU Aero Engines , RWE , Siemens.

Random Partner VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und über 24.000 Mitarbeitern in 25 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Blackrock erhöht die Risiko-Positionen (Christian Drastil)

» Bitcoin Kurs Prognose: BTC/USD kann sich nicht über $9.000 halten - Abst...

» VCM 2020 Event Neuigkeiten - Infos zu Nenngeldern und Zusatzleistungen (...

» Einem Drittel der deutschen Laufveranstalter droht die Pleite (Vienna Ci...

» Christopher Kampner läutet die Long Distance Opening Bell für Mittwoch #...

» Werde Kapitalist in diesen Krisenzeiten! Leg den Grundstein für ein üppi...

» ATX-Trends: OMV, VIG, Erste, RBI, Andritz, AT&S ...

» Ort des Tages: VBV Firmensitz (Leya Hempel)

» Wachstum durch die 19 Traction Channels: Teil 1 (Stefan Greunz)

» News von KTM, Frequentis, RHI Magnesita und Andritz, dazu neues Research...