» ATX-Trends: Immofinanz, Flughafen Wien, Erste Group, RBI, Frequentis ...

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen, der ATX konnte um 0,3% anziehen. Allerdings waren die Umsätze eher verhalten, Befürchtungen, dass die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in mehreren Regionen der Welt die globale Wirtschaftserholung ausbremsen könnte, sorgten für Zurückhaltung unter den Anlegern. Angesichts der dünnen Meldungslage zu den Unternehmen rückten Konjunkturdaten in den Fokus, trotz eines leichten Rückgangs blieb die Inflation in Deutschland vergleichsweise hoch, die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni aufgehellt und ist auf den Stand kurz vor der Corona-Krise gestiegen, das Verbrauchervertrauen in der Eurozone wurde auf demselben Stand wie im Vormonat gemeldet und entsprach somit ziemlich genau den Erwartungen. Unter den Einzelwerten knüpfte s Immo mit einem Minus von 2,2% an die Vortagesverluste an, der Immobilienkonzern will nach dem Scheitern der Übernahmepläne durch die Immofinanz seine Stand-alone-Strategie jetzt umsetzen. Immofinanz gab etwas überraschend bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende Ronny Pecik zurückgetreten ist und sein Aktienpaket abgestoßen hat, der Titel konnte gestern leicht um 0,2% zulegen. Der Flughafen Wien leidet weiter unter den Befürchtungen über mögliche weitere Reisebeschränkungen und musste einen weiteren Rückgang von 3,0% hinnehmen. Exane BNP Paribas äußerte sich positiv zu voestalpine, das Kursziel wurde von 28,8 Euro auf 33,0 Euro angehoben und die Empfehlung auf „Neutral“ verbessert, der Stahlkonzern konnte dadurch um 2,8% zulegen. Einen eher schwachen Tag hatten die großen Banken, die Bawag musste 0,9% nachgeben, für die Erste Group ging es um 0,5% nach unten und die Raiffeisen endete mit einer 0,4% tieferen Notierung. Zweitschwächster Wert nach dem Flughafen Wien war gestern Frequentis, auch der Softwareanbieter litt unter den Befürchtungen weiterer Reisebeschränkungen und schloss gestern 2,5% tiefer. Gewinner des Tages war Zumtobel mit einem Anstieg von 2,8%, ebenfalls gut nachgefragt war die Amag, für den Aluminiumkonzern ging es um 1,9% nach oben. Einen guten Tag hatte auch Wienerberger, der Ziegelhersteller schaffte eine Verbesserung um 1,8%.

Unternehmensnachrichten





Immofinanz

Die IMMOFINANZ AG wurde gestern darüber informiert, dass die RPR Privatstiftung heute, am 29. Juni 2021, ihren gesamten Geschäftsanteil an der RPPK Immo GmbH, welche insgesamt 13 Mio. IMMOFINANZ-Aktien und 5 von der IMMOFINANZ AG begebene Pflichtwandelanleihen hält, an die EUROVEA Services, s.r.o. verkauft hat. Alleiniger Gesellschafter der EUROVEA Services, s.r.o. ist Peter Korbacka. Herr Ronny Pecik ist daher mit Wirkung per gestern, 29. Juni 2021, als Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ AG zurückgetreten.

(30.06.2021)

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Strabag, Agrana, S Immo, Marinomed Biotech, Kapsch TrafficCom, CA Immo, AT&S, BKS Bank Stamm, Wolford, Flughafen Wien, Uniqa, Zumtobel, Amag, Oberbank AG Stamm, Immofinanz, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, Deutsche Telekom, Infineon, Merck KGaA, Allianz, Münchener Rück, MTU Aero Engines, Delivery Hero, Siemens Energy, Rhoen-Klinikum, TUI AG, Stratec Biomedical, Nordex, Deutsche Post, Deutsche Boerse.

Random Partner Palfinger

Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Richemont; CFR: der Schweizer Luxusgüterkonzern könnte zu einem weiteren...

» ATX-Trends: Immofinanz, Flughafen Wien, Erste Group, RBI, Frequentis ...

» Up or Out ? (Gast-Beitrag Tina Kothbauer)

» BSN Spitout AUT: S Immo geht nach 231 Tagen unter den MA100, ams nach 12...

» Österreich-Depots: Dividende von Knaus Tabbert bekommen (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 29.6.: Extremes zur OMV

» Mitten durchs Hitze-Wien (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» PIR-News: S Immo, Immofinanz, Andritz, Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

» Wolftank-Adisa präsentiert als 32. Unternehmen in der Austrian Visu...

» Qualfying Aktienturnier Tag 2