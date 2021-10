» ATX-Trends: Erste Group; RBI, Addiko, Wienerberger, AT&S, Porr ...

Mit positiven Vorzeichen konnte der heimische Markt den Handel am Freitag beenden, der ATX konnte nach zwei Verlusttagen in Folge vor allem am Nachmittag zulegen und endete mit einem Plus von 0,2%, was auf Wochensicht gesehen einen Zuwachs von 0,6% bedeutete. Zum Wochenschluss standen in Wien die Ölwerte im Fokus, die OMV legte einen Zwischenbericht, das sogenannte „Trading Update“ vor, im dritten Quartal konnte eine deutlich höhere Raffinerie-Marge und teils ähnlich hohe Petrochemie-Marge wie im Vorquartal erzielt werden, die Öl- und Gasproduktion lag von Juli bis September zwar über dem Vorjahreszeitraum, aber etwas tiefer als im Vorquartal und gegenüber dem zweiten Quartal stiegen sowohl die Retail-Margen als auch die Commercial-Margen, in Summe bedeutete das einen Anstieg von 0,6% für den Titel. Für den zweiten Vertreter aus diesem Sektor, Schoeller-Bleckmann, lief es da deutlich besser, der Ölfeldausrüster konnte um deutliche 3,6% vorrücken und war damit einer der stärksten Titel des Handelstages. Die Banken konnten zum großen Teil zulegen, die Bawag ging mit einem Aufschlag von 1,5% in das Wochenende, die Erste Group musste hingegen 1,1% tiefer schliessen, die Raiffeisen Bank konnte um 2,0% zulegen und am besten lief es für die Addiko Bank, hier gab es einen stolzen Zuwachs von 2,9%. Wienerberger konnte um 1,3% anziehen, der Baustoffkonzern hat die Übernahme des US-Ziegelproduzenten Meridian Brick abgeschlossen, mit über 1.100 Mitarbeitern und mehr als 1,1 Milliarden produzierten Ziegeln jährlich ist das in Georgia beheimatete Unternehmen laut dem Unternehmen kapazitätsmäßig der größte Produzent von Fassadenlösungen in den USA und verfügt darüber hinaus über eine starke Marktposition in Kanada. Der schwächste Titel des Handels war zum zweiten Mal in Folge AT & S, die Schwäche der Technologiewerte liess den Leiterplattenhersteller um 2,7% absinken. Ebenfalls verkauft wurde Lenzing, der Faserhersteller verzeichnete ein Minus von 1,8%. Spitzenreiter war Semperit, für den Gummihersteller ging es um 3,6% nach oben, auch S Immo hatte einen guten Tag, für das Immobilienunternehmen gab es einen Aufschlag von 2,1%, der Mitbewerber UBM Development konnte in gleichem Ausmaß zulegen. Ein klares Plus gab es auch für Porr, der Baukonzern konnte um 2,0% vorrücken. Am Donnerstag wird Agrana die Ergebnisse des zweiten Quartals präsentieren.

(11.10.2021)

