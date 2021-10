Direct Market Plus: startup300 darf keine XB Systems II werden (Christian Drastil)

Die startup300-Vorstände Michael Eisler und Bernhard Lehner wendeten sich in ihrer Facebook-Aktionärsgruppe an die Aktionäre. Dies sehr detailliert und m.E. gut formuliert und informativ. Ich habe angefragt, ob diesen "Brief" abdrucken dürfe, warte noch auf Feedback. Die Bottom Linie hier aber kurz: Es geht um den jüngsten Kursrückgang (eine 20.000 Euro-Order hatte am Mittwoch ein 40-Prozent-Minus ausgelöst), die fehlende Buy-Side im Direct Market Plus, die nüchternen Fakten, die einen höheren Wert als den Börsenkurs zeigen würden und das Prüfen der strategischen Optionen, weil das Listing Geld koste und wenig bringe (recht frei zusammengefasst).

Ich habe in der Facebook-Gruppe folgendes geantwortet: Danke für die offenen Worte.. Allerdings: Bitte nicht ein einfaches Going Private machen, wie es XB Systems getan hat. Das wäre zu einfach. Ich habe die Aktie zb weit höher über die Börse gekauft und sitze das aus, weil ich überzeugt bin, dass die Aktie weit mehr wert ist als es der Aktienkurs derzeit darstellt. Ich lade zu einer kostenfreien Audio-Roadshow in unserem Podcast (Beispiel Frequentis hier: https://open.spotify.com/episode/1LDRnvPfYfr7psTkLOL0oA ) ein. Da könnt Ihr ein authentisches Bild der Aktie zeichnen. Über die Börse gekaufte Aktien entweder mit Megaverlust verkaufen zu müssen (wegen Rückzug) oder diese sich ausliefern zu lassen, das kann es nicht sein. Aber ich glaube eh nicht, dass Ihr das vorhabt. Upgrade statt Downgrade bitte. Die Kosten eines Listings kann man mit aktiver IR auch in Vorteile verwandeln. Der Kursrückgang selbst ist eine Chance.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.10.)

(22.10.2021)

Bildnachweis

1. 21.1.: Harald Weiss, Hansi Hansmann, Bernhard Lehner, Gregor Rosinger, Michael Altrichter, Michael Eisler und Markus Ertler läuten die Opening Bell für startup300 mit Startkurs 10,4 Euro im direct market plus an der Wiener Börse https://startup300.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Strabag.

Random Partner S Immo

Die S Immo AG ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die seit 1987 an der Wiener Börse notiert. Die Gesellschaft investiert zu 100 Prozent in der Europäischen Union und setzt den Fokus dabei auf Hauptstädte in Österreich, Deutschland und CEE. Das Portfolio besteht aus Büros, Einkaufszentren, Hotels sowie aus Wohnimmobilien. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Lockerer (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» Börse-Inputs auf Spotify zu Erste/Caixa, startup300, Intershop, Jenoptik...

» BSN Spitout Wiener Börse: Pierer Mobility dreht nach drei Tagen

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz

» Börsegeschichte 22.10: ATX-Events bei Palfinger, Austria Tabak und Strabag

» PIR-News: News von Andritz und Pierer, Caixa erwägt Ausstieg bei Erste, ...

» Direct Market Plus: startup300 darf keine XB Systems II werden (Christia...

» Schlusstag Viertelfinale Aktienturnier (Christian Drastil)

» Smeil Nominierungen 2021: The Motley Fool, fairzinsung, einfachanlegen, ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Warimpex, AT&S gesucht