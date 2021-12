» ATX-Trends: Agrana, Immofinanz, S Immo, Palfinger, Rosenbauer, Marinomed...

Umsatz: +13,6 % auf 2.394,9 Mio. Euro

EBITDA: +41,7 % auf 836,5 Mio. Euro

EBIT: +41,5 % auf 386,4 Mio. Euro

Konzernergebnis: +62,9 % auf 325,3 Mio. Euro

Nettoverschuldung: 813,8 Mio. Euro (30. September 2020: 1.037,7 Mio. Euro)

IMMOFINANZ / S-IMMO



Die Übernahmekommission hat den beiden um die IMMOFINANZ buhlenden Immobilienkonzernen CPI Property Group und S IMMO mehr Zeit eingeräumt. Die S IMMO müsse nun ihr angekündigtes Teilangebot für die IMMOFINANZ bis zum 5. Jänner vorlegen, gab die Übernahmekommission gestern Mittwoch auf ihrer Internetseite bekannt. Für die in Frankfurt gelistete CPI Property Group sei die Frist bis zum 11. Jänner verlängert worden. Eine Fristerstreckung ist grundsätzlich vom Bieter zu beantragen und von der Behörde zu entscheiden. Zu den inhaltlichen Gründen, warum die Frist für die S IMMO kürzer ist, wollte sich die Kommission auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters nicht äußern. Die CPI PROPERTY GROUP, eine in Luxemburg ansässige Firma mit tschechischen Wurzeln, hat sich bereits bis zu 32 Prozent an der IMMOFINANZ gesichert und plant für die übrigen Aktien ein Übernahmeangebot von 21,20 Euro. Unternehmensangaben zufolge entspricht das einem Aufschlag von 4,2 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate. Der S IMMO, die nach den gescheiterten Fusionsplänen ihre Beteiligung an der IMMOFINANZ eigentlich verkaufen wollte, ist das ein Dorn im Auge. Der von CPI Group gebotene Preis sei nicht angemessen, begründete die S IMMO ihre Ablehnung. Sie möchte nun ihre Beteiligung an der IMMOFINANZ im Wege eines Teilangebots um rund zehn Prozent auf etwa 25 Prozent aufstocken. Der Angebotspreis soll 23,0 Euro betragen, womit die S IMMO die CPI Group überbieten würde. Zudem behält sich die S IMMO vor, das Volumen zu erweitern und ihren Anteil an der IMMOFINANZ auf bis zu 30 Prozent der ausstehenden Aktien aufzustocken, auch durch weitere Käufe an oder außerhalb der Börse.



PALFINGER



Der Salzburger Hebevorrichtungs-Hersteller Palfinger und sein China-Partner Sany Heavy Industries haben die Auflösung ihrer wechselseitigen Beteiligung beschlossen. Palfinger wird den indirekt gehaltenen Anteil von 7,5 Prozent an der Sany Automobile Hoisting Machinery übertragen. Als Gegenleistung erhält Palfinger 2.826.516 Stück der eigenen Aktien und eine Barzuzahlung von rund 15 Mio. Euro. Das geht aus einer Aussendung am Mittwoch hervor. Voraussetzung für den Vollzug der Transaktion ist das Erreichen eines Kurswertes der Palfinger-Aktie von zumindest 34,68 Euro (Schlusskurs) an einem Handelstag bis zum 31. Dezember 2023. Der heutige Eröffnungspreis lag bei 33,5 Euro. Durch die Vereinbarung sinkt die Eigenkapitalquote von Palfinger zunächst um rund 6 Prozentpunkte im Vergleich zu Ende September 2021. Bei Eintritt der Kurs-Bedingung reduziert sich dieser Rückgang auf rund 3 Prozentpunkte. Weiters ergebe sich ein positiver Ergebniseffekt von mindesten 12 Mio. Euro, heißt es in der Aussendung. Die Zusammenarbeit zwischen Palfinger und Sany in China und dem Bereich der ehemaligen GUS-Staaten wird fortgesetzt. Das operativen Joint Venture Palfinger Sany Mobile Cranes Sales GmbH ("PSV AT") mit Sitz in Österreich, das Mobilkrane und Baumaschinen in Europa, dem Nahen Osten und Asien serviciert und vertreibt, wird von der Sany-Gruppe übernommen.

ROSENBAUER



Der Rosenbauer Konzern muss seine Prognose für das laufende Jahr 2021 zurücknehmen. Der Umsatz soll heuer nach einer Revision der Geschäftszahlen knapp unter 1 Mrd. € (zuvor stabiler Umsatz; 2020: 1,04 Mrd €) liegen, die EBIT-Marge wird in etwa 3,5 % (statt zuvor 4,5 - 4,8 %) betragen. Die Ursachen dafür sind verzögerte Fahrzeugabnahmen, die zu Umsatzverschiebungen ins 1. Quartal 2022 geführt haben, sowie anhaltende Produktionsstörungen und Materialpreissteigerungen auf Grund von Problemen in den Lieferketten. Diese Situation hat sich durch die neuerlichen Lockdowns und Reiseeinschränkungen verschärft. In den ersten drei Quartalen 2021 hat der Rosenbauer Konzern einen Umsatz von 649,5 Mio € und ein EBIT von 12,9 Mio € erzielt. Das entspricht einer EBIT-Marge von 2,0 %. Das vorläufige Ergebnis 2021 wird am 18. Februar 2022 präsentiert.